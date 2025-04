【ふしぎ遊戯 白虎仙記 4巻】 4月10日 発売 価格:594円

「ふしぎ遊戯 白虎仙記 4巻」

小学館は4月10日に「月刊flowers」で連載中の渡瀬悠宇氏による異世界ファンタジーマンガ「ふしぎ遊戯 白虎仙記」の最新刊4巻を発売した。価格は594円。

4巻の発売とアニメ放送開始から30周年を記念して、アニメ「ふしぎ遊戯」鬼宿役の緑川光さんがナレーションを担当しているCMが本日より公開されている。

【「ふしぎ遊戯 白虎仙記」4巻CM|緑川光さんがナレーション!】【あらすじ】

白虎七星士・觜宿、見参ーー…!

鈴乃が出会った七星士・觜宿から聞かされた、最初の巫女・多喜子の物語。

本の外の現実世界では知り得なかった真実とは…?偽巫女ネイランは、新たな追手を鈴乃と七星士たちに向ける。婁宿は鈴乃を強く守りたいと願い…? よみきり「白虎異聞」も収録!

「ふしぎ遊戯」シリーズがフラコミlike!で無料話増量中

小学館の女性向けマンガが読めるWEBサイト「フラコミlike!」にて「ふしぎ遊戯」シリーズの無料話増量キャンペーンが4月30日まで開催されている。ぜひこの機会に「ふしぎ遊戯」を読んでみて欲しい。

「ふしぎ遊戯」6巻まで無料 4月10日~4月23日まで

「ふしぎ遊戯 玄武開伝」4巻まで無料 4月10日~4月23日まで

「ふしぎ遊戯 白虎仙記」1巻無料 4月10日~4月30日まで

※「フラコミlike!」に無料会員登録している方のみが無料で読める範囲も含みます。

