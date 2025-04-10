ËÌÅÍ¾½¡¢¡È²æ¤¬²È¤ÎÂ©»Ò¡É¡õÉ×¡¦º´¡¹ÌÚ·ò²ð¤È¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡ª ¡Ö·ò²ð¤µ¤óËÜÅö¤Ë´ò¤·¤½¤¦¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÌÅÍ¾½¤µ¤ó¤Ï4·î8Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Âç¤¤Ê¡È²æ¤¬²È¤ÎÂ©»Ò¡É¤È¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËÌÅÍ¾½¤¬¸ø³«¤·¤¿¡È²æ¤¬²È¤ÎÂ©»Ò¡É
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÄï»Ò¤Î¤³¤Èµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö·ò¿ÍÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö·ò²ð¤µ¤óËÜÅö¤Ë´ò¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ª²ÖÈþ¤·¡Á¤«¤Ã¤³ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ªÂ¹¤µ¤ó¤¬²Ä°¦¤¤¤«¤é¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Î¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¤ª´é¤¬¸«¤¨¤ë¡×¡ÖÉ×ÉØÃçÎÉ¤¯¤Æ¤è¤«¤è¤«¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¥ß¥â¥ê)
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËÌÅÍ¾½¤¬¸ø³«¤·¤¿¡È²æ¤¬²È¤ÎÂ©»Ò¡É
¡Ö·ò²ð¤µ¤óËÜÅö¤Ë´ò¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×ËÌÅÍ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Î¸µÄï»ÒÁª¼ê¤Ç²æ¤¬²È¤ÎÂ©»Ò¤ß¤¿¤¤¤ÊÁª¼ê¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇÉ×¤Îº´¡¹ÌÚ·ò²ð¤µ¤ó¤È¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎµÜ¸¶·òÅÍ¤µ¤ó¤È¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÌÅÍ¤µ¤ó¤¬¡ÖÂÎ¤â¿ôÇÜÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿·òÅÍ¤ò¸«¤ÆºÙ¤¤ÌÜ¤ò¹¹¤Ë»å¤ß¤¿¤¤¤Ë¤·¤Æ´î¤Ö¥Ñ¥Ñ¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¾Ð´é¤ò¤¦¤«¤Ù¤Æ¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¡Ö2025Ç¯½é¤ÎÆüÍËÆü¡×É×ÉØ¤Ç²á¤´¤¹Ãç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¿ËÌÅÍ¤µ¤ó¡£5Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö2025Ç¯½é¤ÎÆüÍËÆü¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Â¹¤ÈµÙÆü¤òËþµÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£É×ÉØ¤½¤í¤Ã¤ÆÂ¹¤Ë¥á¥í¥á¥í¤Ê»Ñ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö·ò²ð¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤¬Í¥¤·¤¯¤Æ¡¢ËÌÅÍ¤µ¤ó¤Î¹¬¤»¤½¤¦¤Ê»Ñ¸«¤ì»ä¤â¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤Á¤é¤â¹¬¤»¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤ª¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢È¿¶Á¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Ê¸:¥ß¥â¥ê)