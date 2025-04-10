¥È¥é¥ó¥×»á¡Ö°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤â¼è°ú¡×¡¡ËÉ±ÒÈñ¤ÎÉéÃ´Áý¤µ¤é¤Ë¡©¡¡´ðÃÏ¼þÊÕ¤«¤é¤Ï¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î´ØÀÇ¸ò¾Ä¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤â¼è°ú¤ÎºàÎÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÏÆüÊÆ°ÂÊÝ¤ËÉÔËþ¤òÊç¤é¤»¡¢ËÉ±ÒÈñ¤ÎÁý³Û¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´ðÃÏ¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡ÖÀïÁè¤ÎµòÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥¢¥á¥ê¥«¶õ·³´ðÃÏ¤ÇºßÆü¥¢¥á¥ê¥«·³»ÊÎáÉô¤âÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë²£ÅÄ´ðÃÏ
¢£¥È¥é¥ó¥×»á¡¢ÆüÊÆ°ÂÊÝ¤ËÉÔËþ
¡¡Åìµþ¡¦¤¢¤¤ëÌî»Ô¤ÎÁ°ÅÄâÃ·É¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Âð¤«¤é¸«¤¨¤ëÊÆ·³µ¡¤ò¤Û¤ÜËèÆü¡¢»£±Æ¤·¤ÆSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°ÅÄ¤µ¤ó
¡Ö¼«Ê¬¤Î²È¤Î¾å¤òÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÍî¤Á¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¶²ÉÝ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¹¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢ÊÆ·³»ÜÀß¡Ö²£ÅÄ´ðÃÏ¡×¤Ç¤¹¡£ÅìµþÅÔ¤ÎÎ©Àî»Ô¡¦Ê¡À¸»Ô¡¦¾¼Åç»Ô¤Ê¤É5»Ô1Ä®¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥¢¥á¥ê¥«¶õ·³¤Î´ðÃÏ¤Ç¤¹¡£ÆüÊÆÃÏ°Ì¶¨Äê¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¿Í¤Ï½ÐÆþ¹ñ´ÉÍý¤Î¼êÂ³¤¤ÏÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬´ðÃÏ¤ËÆþ¤ë¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤Êµö²Ä¾Ú¤ä¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÄó¼¨¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡8Ç¯Á°¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬½éÍèÆü¤·¡¢Ê¼»Î¤¿¤Á¤ÎÂç´¿·Þ¤ò¼õ¤±¤¿¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÊÆ·³´ðÃÏ¤Î±¿±Ä¤ä°Ý»ý¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤Î°ìÉô¤Ï¡¢ÆüËÜÂ¦¤¬ÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüÊÆ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾òÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¾òÌó¤ÎÆâÍÆ¤¬ÉÔ¸øÊ¿¤À¤È¤Ö¤Á¤Þ¤±¡¢ÉÔËþ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡ÊÀè·î6Æü¡Ë
¡Ö²æ¡¹¤ÏÆüËÜ¤ò¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ï²æ¡¹¤ò¼é¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÂÎ¡¢Ã¯¤¬¤³¤ó¤Ê¡È¥Ç¥£¡¼¥ë¡É¤ò·ë¤ó¤À¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¢£°ÂÊÝÊÝ¾ã¤â¼è°ú¡Ä¤µ¤é¤Ê¤ëËÉ±ÒÈñ¤ÎÉéÃ´Áý¤â¡©
¡¡Ì·Àè¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ë¤â¡Ä¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎSNS
¡Ö´Ú¹ñ¤Î¼óÁê¤ÈÀè¤Û¤ÉÅÅÏÃ¤ÇÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ç¥£¡¼¥ë¤¬¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢´Ú×ÜÞ¬¡Ê¥Ï¥ó¡¦¥É¥¯¥¹¡Ë¼óÁê¤ÈÅÅÏÃ¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤è¤ë´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤äºß´ÚÊÆ·³¤ÎÃóÎ±·ÐÈñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÇ°×¤È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤òÍí¤á¤Æ¸ò¾Ä¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤«¤é¾ùÊâ¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢ÂÐÊÆËÇ°×¹õ»ú¤Î´ËÏÂ¤Ë²Ã¤¨¡¢ËÉ±ÒÈñ¤ÎÁý¶¯¤âµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÆüÊÆ°ÂÊÝ¤Î°Ý»ý¤ò¥Ç¥£¡¼¥ë¤ÎºàÎÁ¤Ë»È¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤«¤é¤Î¿®Íê¤¬¸ü¤¯¡¢ÂÐÃæ¶¯¹ÅÇÉ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥³¥ë¥Ó¡¼¹ñËÉ¼¡´±¤âÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¡¢ËÉ±ÒÈñ¤òGDPÈæ¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â3¡ó¤ËÁý³Û¤¹¤Ù¤¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¸½ºß¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤Îµá¤á¤Ë±þ¤¸¡¢ËÉ±ÒÈñ¤ò2027Ç¯ÅÙ¤ËGDPÈæ2¡ó¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ëÉéÃ´¤òµá¤á¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÀÐÇËÌÐÁíÍýÂç¿Ã¤ÏÀè·î5Æü¤Ë¡ÖÆüËÜ¤ÎËÉ±ÒÈñ¤ÏÆüËÜ¤¬·è¤á¤ë¡£Â¾¹ñ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ·è¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¡ÖÆüÊÆÃÏ°Ì¶¨Äê¤Î¸«Ä¾¤·¤ËÃå¼ê¤¹¤Ù¤¡×¤ÈÍ¦¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿ÀÐÇËÀá¤â¡¢ÌÄ¤ê¤òÀø¤á¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£¢£´ðÃÏ¼þÊÕ¤Î»ÔÌ±¤«¤é¤Ï·üÇ°¤ÎÀ¼
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤è¤ëËÉ±ÒÈñÁý¶¯°µÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢´ðÃÏ¼þÊÕ¤Î»ÔÌ±¤«¤é¤Ï·üÇ°¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£40Âå½÷À
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍî¤Á¤Æ¤¯¤ë¿´ÇÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö°Â¿´¤·¤Æ¤Ï½»¤á¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×60Âå½÷À
¡Ö¼«Ê¬¤Î¹ñ¤Ï¼«Ê¬¤Ç¼é¤ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤ç¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡£ÀïÁè¤ÎÈô¹Ôµ¡¤È¤«¤¤¤í¤ó¤ÊÊª¤ÏÇã¤ï¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡²£ÅÄ´ðÃÏ¤ÎÅ±µî¤òµá¤á¤ë»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤ÎÕåÅÄ°ìÃé¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÀïÁè¤ÎµòÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È´í×ü¤·¤Þ¤¹¡£ÕåÅÄ¤µ¤ó
¡Ö¶ËÃ¼¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤È¡¢Åìµþ¤¬É¸Åª¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×
¡Ö¡ÊQ.Ãæ¿õµ¡Ç½¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡©¡Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡¡ÊÆ·³´ðÃÏ¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¡È¥Ç¥£¡¼¥ë¡É¤ÎºàÎÁ¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¡Ä¡£ÕåÅÄ¤µ¤ó
¡Ö²¿¤ò¸À¤¤½Ð¤¹¤«¡¢¤·¤Ç¤«¤¹¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ËÈ¿È¯¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤¬ÊÑ²½¤·¤Ê¤¤¤È²ò·è¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×
¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2025Ç¯4·î10ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë