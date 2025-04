【「スーパーマリオRPG」セール】 実施中

Amazonにて、Nintendo Switch用「スーパーマリオRPG」が55%引きの2,700円でセール対象となっている。購入する際はセール価格となっているかを確認したのち、購入してほしい。

販売元は「オールゲームショップ」。Amazonが出荷する。「スーパーマリオRPG」は2023年に発売したRPGで、「マリオ」や「クッパ」たちに加え「マロ」、「ジーノ」といった新しい仲間が加わり冒険に繰り出す。1996年に発売した同名作品をリメイクしたものとなっている。

(C) Nintendo/SQUARE ENIX Characters: (C) Nintendo, (C) SQUARE ENIX