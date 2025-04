トランプ大統領が、アメリカが新たにかけた相互関税に対して報復措置を行わなかった75カ国以上への追加関税の90日間一時停止と、相互関税の10%への即時引き下げを承認しました。この対応を受けて株式市場ではNVIDIAをはじめApple、Meta、Amazon、Microsoft、Alphabetなどの株価が上昇しています。Nasdaq rallies most since 2001, notches second-best day ever

Asia markets live: Stocks risehttps://www.cnbc.com/2025/04/10/asia-markets-live-trump-tariff-pause-rally.htmlトランプ大統領が自身のSNS・Truth Socialに投稿した内容によると、「トランプ関税」をめぐって75カ国以上から商務省、財務省、アメリカ通商代表部などに、解決策についての交渉を求める連絡が来ているとのこと。このため、連絡してきた国々がアメリカに対していかなる報復措置も執っていないと確認した上で、追加関税の90日間一時停止、および期間中の相互関税の10%への即時引き下げについて承認したとのことです。追加関税の一時停止措置を受けて、NASDAQは株価が全体で12%上昇するという、過去2番目の上昇率を記録。特にNVIDIAの株価が19%上昇したほか、Appleも1998年以来最高となる15%上昇、Metaも同じく15%上昇、Amazonは12%上昇、MicrosoftおよびGoogleの親会社であるAlphabetは10%上昇しました。これらのIT企業は、関税措置の発表があった際に大きな打撃を受けていました。トランプ大統領が相互関税導入を発表してハイテク業界に大打撃、Apple・Amazon・Meta・NVIDIA・Alphabet・Microsoftの株価が急落 - GIGAZINEby Gage Skidmore日経平均株価も7.77%上昇し、関税発表から1週間ぶりに3万4000円台に回復しました。日経平均株価、一時2800円高 トランプ関税「一時停止」で - 日本経済新聞https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB100AQ0Q5A410C2000000/なお、トランプ大統領は中国に対しては「世界市場に対して敬意に欠ける態度を示してきた」と厳しい姿勢を見せており、追加関税をトータルで125%に引き上げたことも発表しています。中国政府は4月9日、アメリカへの報復関税を34%から84%に引き上げることを表明していました。China hikes tariffs on U.S. goods to 84%, as EU also retaliates against Trump tariffs - CBS Newshttps://www.cbsnews.com/news/china-tariffs-84-percent-retaliatory-tariff-us-products-trump-104/