【2025年サンリオキャラクター大賞 コンテンツプリント】 販売期間:4月10日0時~5月25日23時59分 価格:ハガキ1枚200円

セブン‐イレブンは、各店舗マルチコピー機にて「2025年サンリオキャラクター大賞 コンテンツプリント」を4月10日0時より5月25日23時59分まで販売している。

「2025年サンリオキャラクター大賞 コンテンツプリント」では、「サンリオキャラクター大賞」の対象キャラクターが描かれたハガキ全90種を購入できる。対象キャラクターにはシナモロールやポムポムプリン、ハローキティにマイメロディ、けろけろけろっぴやタキシードサムなどがラインナップされている。

なお、購入することで「サンリオキャラクター大賞」に投票される仕組みとなっており1キャラクター3枚につき1票としてカウントされる。また、投票で上位となったキャラクターは「記念デザイン」が予定されている。

