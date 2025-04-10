ÄÔ´õÈþ¤ÎÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡¡¿ä¤·¥¥ã¥é¤È¤Î¥³¥é¥Ü¡Ö¤¹¤´¤¤Ì´¡£¤¤¤Ä¤«¤Ç¤¤¿¤é¡×¡È¥¤¥á¡¼¥¸¡É¿¿¤ÃÀÖ¤Ê°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÄÔ´õÈþ¡Ê37¡Ë¤ÈÇÐÍ¥¡¦¿ù±ºÂÀÍÛ¡Ê44¡Ë¤ÎÄ¹½÷¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î´õ¶õ¡Ê¤Î¤¢¡¢17¡Ë¤¬10Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂè40²ó¡Ø2025Ç¯¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Âç¾Þ¡Ù³«Ëë¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£º£¸å¡¢Ä©Àï¤·¤¿¤¤Ì´¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿Æ»Ò¤ÇÂç¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÇÅÐÃÅ¡£¡Ö¤½¤ì¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÈ±·Á¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇ¼ª¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤òÂ¸Ê¬¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¾Ð´é¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃÅ¾å¤Ë¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È´õ¶õ¤ÏÈô¤Ó¾å¤¬¤Ã¤ÆÂç´î¤Ó¡£»×¤ï¤ºÊú¤¤Ä¤¡¢´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡È¿ä¤·¥¥ã¥é¡É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£¡Ö¥¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤È¤«ÍÎÉþ¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡£¤¹¤´¤¤Ì´¡£¤¤¤Ä¤«¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¡×¤È¿´Ìö¤é¤»¤¿¡£
¡¡Æ±¾Þ¤Ï40²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤Ç¡¢450Ä¶¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÃæ¤«¤é¡¢90¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Î©¸õÊä¡£º£²ó¤Ï¡¢¡ÖÆÃÊÌ¾Þ¡×¤âÀßÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿Íµ¤No.1¤ò·è¤á¤ë1Ç¯¤Ë1ÅÙ¤ÎÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Æ±Æü³«»Ï¤È¤Ê¤ê¡¢5·î25Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£