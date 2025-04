セガから『名探偵コナン』の新作ミニクリアファイルやぬいぐるみなど、3種のグッズが登場。

キャラクターの魅力が詰まった3種のグッズが、各種ECサイトなどで予約受付をスタートしました!

セガ フェイブ『名探偵コナン』ビジュアルアートクリアファイル/おやすみぬいぐるみ ぷち

予約受付:2025年4月9日(水)〜

取扱店:アニメ・ホビー系関連ショップなど

※各販売サイトでの予約開始に時間がかかる場合があります

セガ フェイブが展開する、TVアニメや劇場版作品も大人気の『名探偵コナン』グッズに新作が登場。

ビジュアルアートクリアファイルの第3弾・第4弾と「おやすみぬいぐるみ ぷち」の第6弾がラインナップされます。

魅力的なイラストを使用した、A5サイズのミニクリアファイルは、Vol.3に全11種・Vol.4に全12種を展開。

人気のぬいぐるみ「いただいておりますおやすみぬいぐるみ ぷち Vol.6」には「江戸川コナン」をはじめ警察キャラクター「大和敢助」「上原由衣」「諸伏高明」なども登場します!

名探偵コナン ビジュアルアートクリアファイル Vol.3

販売予定日:2025年8月

サイズ:全長約14.8×21cm(A5サイズ)

種類:全11種

価格:1枚 550円(税込)/BOX 6,050円(税込)

全11種を展開する「名探偵コナン ビジュアルアートクリアファイル Vol.3」では、ブーケを持ったキャラクターと黒の組織に関係したアートがラインナップ。

キャラクターごとに手にした花の種類や色が異なるのもポイントです☆

名探偵コナン ビジュアルアートクリアファイル Vol.4

販売予定日:2025年8月

全長約14.8×21cm(A5サイズ)

種類:全12種

価格:1枚 550円(税込)/BOX 6,600円(税込)

「名探偵コナン ビジュアルアートクリアファイル Vol.4」には、カメラを手に撮影を楽しむキャラクターたちや、夜景を背景にしたアートが登場。

物語のワンシーンを切り取った様な、見応えあるデザインです!

名探偵コナン おやすみぬいぐるみ ぷち Vol.6

販売予定日:2025年9月

サイズ:全長約4×9×5cm

種類:全6種(江戸川コナン/毛利蘭/毛利小五郎/大和敢助/上原由衣/諸伏高明)

価格:1個1,100円(税込)、BOX6,600円(税込)

眠った姿のデフォルメデザインがかわいい「おやすみぬいぐるみ」シリーズ。

手のひらに乗るサイズ感の「名探偵コナン おやすみぬいぐるみ ぷち Vol.6」は、全6種が登場します。

「江戸川コナン」や「毛利蘭」「毛利小五郎」などのメインキャラクターのほか、警察キャラクター「大和敢助」「上原由衣」「諸伏高明」もラインナップ☆

『名探偵コナン』のアートが楽しめるミニクリアファイルとミニサイズのぬいぐるみ。

セガ フェイブ『名探偵コナン』ビジュアルアートクリアファイル/おやすみぬいぐるみ ぷちは、2025年4月9日より予約受付開始です☆

