5人組ビジュアル系ロックバンドDIR EN GREY(ディル・アン・グレイ)の5年半ぶりのアメリカ単独公演が8、9日(日本時間9、10日)、ロサンゼルスで行われた。「DIR EN GREY TOUR25 WHO IS THIS HELL FOR? [mode of VULGAR&Withering to death.]」と銘打ったツアーで、キャパシティー1500席のベラスコ劇場を2日間とも満員にした。

最新シングルの「The Devil In Me」や03年のアルバム「VULGAR」に収録された「CHILD PREY」「かすみ」といった楽曲を中心に白熱のライブを展開。会場を埋めたファンから歓声、拍手が沸き起こり、楽曲に合わせて歌うシーンもあった。戦争の愚かさをテーマにした映像をバックに演奏する「VINUSHKA」(ウィヌシュカ)では原爆投下のシーンもあったが、米国のファンにも受け入れられた。

関係者は「5年半ぶりということと、12日にラスベガスで開催予定だった北米音楽フェス『SICK NEW WORLD2025』が中止になったこともあり、ものすごい盛り上がり方でした」と話している。

11日(日本時間12日)にはアナハイムのハウス・オブ・ブルースで追加公演を行う。