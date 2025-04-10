È¬Â¼ÎÝ¡¡15ÆÀÅÀ¤ÎÌöÆ°¡ª¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤¬¸ÅÁã½é³®Àû¤Çº£µ¨ºÇÂ¿¥¿¥¤45ÆÀÅÀ¡¡¥ì¥¤¥«¡¼¥º¾¡Íø¤ÇPO¿Ê½Ð³ÎÄê
¡¡¡þNBA¡¡¥ì¥¤¥«¡¼¥º112¡¼97¥Þ¡¼¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯4·î9Æü¡¡¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥º¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¡Ê27¡Ë¤¬9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥Þ¡¼¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£3ËÜ¤Î3P¥·¥å¡¼¥È´Þ¤à15ÆÀÅÀ¤ÎÌöÆ°¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¸ÅÁã½é³®Àû¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ë¥«¡¦¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤¬¥Á¡¼¥àºÇÂ¿45ÆÀÅÀ¤ÎÂç³èÌö¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¤³¤Î¾¡Íø¤ÇÀ¾¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹6°Ì°ÊÆâ¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤Æ¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡6Æü¡ÊÆ±7Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥µ¥ó¥À¡¼Àï¤Ç¤Ï¡¢ÆÀ°Õ¤Î3P¥·¥å¡¼¥È¤ò2ËÜ·è¤á¤ë¤Ê¤É11ÆÀÅÀ7¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÈÌöÆ°¤·¤¿È¬Â¼¡£¤·¤«¤·¤Þ¤Àº¸É¨Éé½ý¤Î±Æ¶Á¤Ç2Ï¢Àï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢8Æü¡ÊÆ±9Æü¡Ë¤Î¥µ¥ó¥À¡¼Àï¤ò·ç¾ì¤·¤¿¡£
¡¡·ç¾ìÌÀ¤±¤Ç¤³¤ÎÆü¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£Âè1Q³«»ÏÁá¡¹¤«¤é¸µ¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤â¼Â¸½¤·¤¿¡£»Ä¤ê6Ê¬3ÉÃ¤Ë¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢º¸¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤é3P¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ¤³¤Î»î¹ç½éÆÀÅÀ¡£»Ä¤ê3Ê¬37ÉÃ¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè2Q¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é½Ð¾ì¡£»Ä¤ê4Ê¬1ÉÃ¤Ç°ìÃ¶¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ä¤ê2Ê¬28ÉÃ¤«¤éºÆ¤Ó½Ð¾ì¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ÆÀÅÀ¤Ë¤ÏÍí¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè3Q¤â³«»Ï¤«¤é¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢»Ä¤ê7Ê¬56ÉÃ¤Ë¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢±¦¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤é3P¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¤Æ¸åÈ¾½éÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£»Ä¤ê6Ê¬25ÉÃ¤Ç±¦¥¦¥¤¥ó¥°ÉÕ¶á¤«¤é3P¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¤ë¤È¡¢»Ä¤ê6Ê¬¤Ë¤Ï¥ì¥Ö¥í¥ó¤Î¥Î¡¼¥ë¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¥¢¥ê¥¦¡¼¥×¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤ÆÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£»Ä¤ê3Ê¬45ÉÃ¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè4Q¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é½Ð¾ì¡£»Ä¤ê9Ê¬5ÉÃ¤Ç¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢»Ä¤ê8Ê¬39ÉÃ¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¡£»Ä¤ê7Ê¬13ÉÃ¤Ë¤Ï¼«¤é¥¹¥Á¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ÆÂ®¹¶¡£Áê¼ê¤ÎÈ¿Â§¤òÍ¶¤Ã¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥¹¥í¡¼¤ò2ËÜ·è¤á¤¿¡£
¡¡È¬Â¼¤Ï37Ê¬30ÉÃ½Ð¾ì¡£15ÆÀÅÀ2¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É2¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¥·¥å¡¼¥È¤Ï10ËÜ»îÅê¤Ç5ËÜÀ®¸ù¡£FGÀ®¸ùÎ¨¤Ï50¡ó¡£3P¥·¥å¡¼¥È¤Ï7ËÜ»îÅê¤Ç3ËÜÀ®¸ù¡£3PÀ®¸ùÎ¨¤Ï42.9¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¸ÅÁã½é³®Àû¤È¤Ê¤Ã¤¿¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤Îº£µ¨ºÇÂ¿¥¿¥¤45ÆÀÅÀ¤ÎÂç³èÌö¤Ç¾¡Íø¡£Í¥¾¡¤·¤¿19¡¼20¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¤ÎÀ¾¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹6°Ì°ÊÆâ¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¢§¥ë¥«¡¦¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¡Êº£µ¨ºÇÂ¿¥¿¥¤45ÆÀÅÀ¡Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤ë¡£¤³¤Î³¹¤Î¤³¤È¤âËÍ¤Ï°¦¤·¤Æ¤ë¡£¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤¿¤éÎÞ¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¿¡£NBA¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿18ºÐ¤Î»þ¤Ë¼«Ê¬¤ò¥Û¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤¿¤é¡È¤³¤Î»î¹ç½Ð¤ì¤ë¤«¤Ê¡©¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤ÉÃç´Ö¤Î¤ª¤«¤²¤Ç³èÌö½ÐÍè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£