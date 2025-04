ジョビジョバ(マギー、長谷川朝晴、坂田聡、六角慎司、木下明水、石倉力)が、6月28日に熊本B.9 V1で『ジョビジョバLIVE SP monkeys go to the Party #1 熊本に!全員集合!』を開催する。ジョビジョバは1992年、明治大学演劇サークルの一年生のみのユニットとして旗揚げ。在学中に、マギーが作・演出を務める6人組として本格始動。下北沢を中心に話題となり、98年よりTV『さるしばい』『ロクタロー』などの深夜番組や、映画『アドレナリン・ドライブ』『ショコキ!』、ラジオ『LIPS PARTY21.jp』、CD『J・SIX・BABYS』をリリースするなど活動の幅を広げ、2000年には映画『スペーストラベラーズ』の原作となった舞台『ジョビジョバ大ピンチ』で初の全国ツアー、01年『Heavy Smoke Monkeys』では13カ所に及ぶツアーにて3万人を動員。しかし02年12月『simple soul』をもって活動休止となる。

以降、ソロ活動をスタート(木下は実家を継ぎ僧侶に。石倉はサラリーマンに)。マギーと福田雄一によるコントユニット、U-1グランプリCASE02『厨房』に長谷川、03年『職員室』に六角、04年『宇宙船』に坂田がそれぞれ参加、そして14年、CASE05『ジョビジョバ』にて、6人が再集結。17年には「惑星直列的再始動」を掲げ、6人だけのコントライブ『Keep On Monkeys』を開催。今後も不定期ながらライブ活動の継続を誓う。チケットの先行は10日から16日、一般は20日から販売される。■ジョビジョバコメントなぜ熊本でコントライブをやるのか。しかも“熊本だけ”で。『なんかそんなんワクワクするぞ!』と思ってしまったのだ。熊本には、日頃お坊さんをしているメンバー、木下明水のお寺がある。そこへ乗り込む。理由はそんだけ!いつも遠征してくれる九州のファンたち、全員集合!や、日本中の町内会の皆さんも、我々と一緒に熊本に乗り込もうじゃないか。ゴートゥザパーティだ。勢いで決めちゃったけどお客さんは来てくれるかな。それさえもワクワクするぞ。オッサン6人の修学旅行だ。