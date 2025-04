ファミリーマートに、冷たいのにのびる半熟スフレや新登場のチーズケーキタルトデニッシュなど、ハイブリッドなスイーツが期間限定で勢揃い。

チーズケーキ好き必見のケーキにエクレア、タルトなど全8種を展開する「チーズスイーツだらけ!」が開催されます!

期間:2025年4月15日(火)

開催店舗:全国のファミリーマート約16,300店

※商品によって発売日が異なります

※一部地域では仕様・価格が異なります

ファミリーマートにて、あま〜いチーズ味のデザート・パン・アイス・菓子など、オリジナルスイーツ全8種類が展開される「チーズスイーツだらけ!」を開催。

「スイーツのファミマ」をテーマに掲げ、複数のカテゴリを横断したスイーツのキャンペーンを定期的に開催しているファミリーマート。

「チーズスイーツだらけ!」では、あまいチーズをテーマにしたスイーツが並びます。

調理方法の違いで、ふわっと食感とクリーミーな味わいが特長の“レア”やとろけるレア食感とねっとりしたベイクド食感がベストなバランスで共存する“ミディアム”など、味わいが変わるチーズ。

むぎゅっと食感と濃厚な味わいで、しっかりと焼き上げた“ベイクド”も楽しむことができ、「チーズスイーツだらけ!」の全8スイーツも3種類の調理方法に着目して開発されました☆

甘さの中にチーズのさっぱりとした酸味を感じられる、春にぴったりなチーズスイーツが楽しめるキャンペーンです!

ふわしゅわ半熟スフレ(のび〜るチーズソース入り)

発売日:2025年4月11日(金)※数量限定

価格:298円(税込)

発売エリア:全国

「ふわしゅわ半熟スフレ」は、冷たいのに、割るとチーズソースがとろっとのび〜る、新感覚のスフレケーキ。

手で持つと溶けてしまいそうなくらい、ふわしゅわ食感のチーズスフレ生地の中に、モッツァレラチーズを使用したチーズソースが入ったスイーツです。

スフレ生地には3種類のチーズ(クリームチーズ・モッツァレラ・ゴーダ)が使用されています!

キューブベイクドチーズケーキ

発売日:2025年4月15日(火)※数量限定

価格:298円(税込)

発売エリア:全国

※沖縄県では一部仕様が異なります

スポンジ生地にベイクドチーズケーキをのせた2層のチーズケーキをキューブ型にした「キューブベイクドチーズケーキ」

4種のチーズ(チェダー・ゴーダ・パルメザン・カマンベール)入りチーズペーストが使用された、むぎゅっとつまった食感が特長のスイーツです。

レアチーズエクレア(カシスソース入り)

発売日:2025年4月15日(火)※数量限定

価格:268円(税込)

発売エリア:全国

ふわっと食感のレアチーズクリームと、くちどけの良いシューパフを楽しめる「レアチーズエクレア」

レアチーズホイップクリームとヨーグルトホイップクリームの2層仕立てで、クリームの中にはカシスソースが入っています。

レアチーズの酸味とカシスソースの甘酸っぱさが、相性抜群の一品です!

チーズケーキタルトデニッシュ

発売日:2025年4月15日(火)

価格:168円(税込)

発売エリア:全国

※沖縄県では価格と仕様が異なります

チーズケーキタルトとデニッシュを組み合せたハイブリッドベーカリー「チーズケーキタルトデニッシュ」

歯切れの良いデニッシュ生地に、クリームチーズを使用したチーズケーキ生地を組み合わせ、さらにデニッシュ生地の下にザクっとしたタルト生地を合わせています☆

プチスイートチーズ6個入

発売日:2025年4月15日(火)

価格:185円(税込)

発売エリア:全国

※沖縄県では価格と仕様が異なります

チーズクリーム入りの生地に、チーズ風味の角切りチョコを練りこんだ「プチスイートチーズ6個入り」

ひとくちサイズで、手軽にチーズ味を楽しめる焼き菓子です!

ベイクドチーズタルト

発売日:2025年4月15日(火)※数量限定

価格:185円(税込)

発売エリア:全国

「ベイクドチーズタルト」の生地には、ニュージーランド産クリームチーズを使用。

じっくり、香ばしく焼き上げたチーズタルトに仕上げられています☆

しっとりクッキー ベイクドチーズケーキ

発売日:2025年4月15日(火)※数量限定

価格:198円(税込)

発売エリア:全国

まるでベイクドチーズケーキのような「しっとりクッキー ベイクドチーズケーキ」には、北海道製造チーズのパウダーを使用。

コクのあるチーズの味わいが特徴的な、しっとり食感のクッキーです!

クリームチーズアイス 〜Kiri クリームチーズ使用〜

発売日:2025年4月15日(火)※数量限定

価格:258円(税込)

発売エリア:全国

「Kiri クリームチーズ」を、チーズ中100%使用した「クリームチーズアイス」は、チーズと相性が良いいちごピューレをのせています。

濃厚クリームチーズと、甘酸っぱいいちごピューレが相性抜群のアイスミルクです☆

発券期間:2025年4月15日(火)〜4月28日(月)

使用期間:2025年4月15日(火)7時〜5月5日(月)

※クーポンは購入個数分、レシートに印字されます

「チーズスイーツだらけ!」の開催期間中、次回会計時にファミマルSweetsの購入に使える30円引きクーポンがもらえるキャンペーンを実施。

ファミマルSweetsのマークがついた商品をどれでも1品購入すると、お得なクーポンがもらえます!

チーズ好き必見、甘いチーズのスイーツ全8種が期間限定でファミリーマートに勢ぞろい。

ファミリーマートの「チーズスイーツだらけ!」は、2025年4月15日より全国のファミリーマートにて開催です☆

※地域により商品の価格・発売日・仕様等が異なる場合があります

※一部の地域及び店舗では取り扱いのない商品があります

※Kiri及びキリはフランス・ベル社の登録商標です

