ジュエリーブランド「ケイウノ」から、『STAR WARS』Premium Collectionが登場!

今回は『スター・ウォーズ』作品に登場する戦闘用ドロイド「バトル・ドロイド」をモチーフにしたスタチュー2種を紹介します☆

ケイウノ『スター・ウォーズ』コレクション「Battle Droid」スタチュー

販売場所・期間:

「ケイウノ公式」サイトはこちら

【イベント販売】イベント:「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン(STAR WARS CELEBRATION JAPAN)」日程:2025年4月18日(金)〜4月20日(日)場所:幕張メッセ(1-6,9-11ホール&イベントホール)特典:2025年4月18日(金)〜4月20日(日)に「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン」にて購入すると、先着で会場限定ロゴがデザインされたジュエリークロスをプレゼント【ECサイト販売】サイト名:ケイウノオフィシャルサイト発売日:2025年4月25日(金)〜※一部商品予約販売を予定<期間:2025年4月25日(金)11:00〜5月20日(火)10:59>

全国にジュエリー店舗を展開するジュエリーブランド「ケイウノ」から『スター・ウォーズ』の新作コレクションが登場します!

今回紹介するのは、全長約6cmで立体的に作りこんだ「バトル・ドロイド」のスタチュー。

K18イエローゴールドと、シルバー(イエローゴールドコーティング)の2種類がラインナップされてます。

いずれも、ディスプレイ用アクリルケースのほか、『STAR WARS』専用のボックスと専用ショッパーが付いています。

注意点:マット加工は、素手やティッシュなどでこするだけでも薄れる原因となります

Battle Droid [SV]

価格:385,000円(税込)

素材:シルバー(イエローゴールドコーティング)、一部マット加工

サイズ:タテ約56.0mm(アンテナ含まず) ヨコ約18.5mm 厚み約17.9mm

重量:約11.6g ※金属量は多少前後する可能性があります

ケース:<素材>アクリル / <寸法>[外寸]タテ約74mm ヨコ約74mm 高さ約117.5mm(台座込み)

シルバーにイエローゴールドコーティングで製作された、「バトル・ドロイド」のスタチュー。

数あるキャラクターの中でも、無表情で歩くどこか愛らしい「バトル・ドロイド」

スタチューとして眺めて楽しむのにもぴったりのキャラクターです。

また、ディスプレイ用アクリルケースを付属。

お気に入りの空間をより特別な場所へとグレードアップしてくれます!

Battle Droid [K18]

価格:935,000円(税込)

素材:K18イエローゴールド、一部マット加工

サイズ:タテ約56.0mm(アンテナ含まず) ヨコ約18.5mm 厚み約17.9mm

重量:約17.8g

ケース:<素材>アクリル / <寸法>[外寸]タテ約74mm ヨコ約74mm 高さ約117.5mm(台座込み)

贅沢に18金で製作された、「バトル・ドロイド」のスタチュー。

ジュエリーブランドならではの特別な『スター・ウォーズ』グッズです。

どこか憎めないキャラクター「バトル・ドロイド」を細部まで立体的に作りこみ、精度高く忠実に表現。

ケイウノのクラフトマンシップが惜しみなく注がれた、世界に誇るジャパンクオリティの特別な逸品です。

こちらにもディスプレイ用アクリルケースを付属。

特別な「バトル・ドロイド」を、よりスペシャルなアイテムとして飾ることができます☆

今にも動き出しそうなくらい緻密に作られた、「バトル・ドロイド」のスタチュー!

ケイウノより発売される『STAR WARS』Premium Collectionの「Battle Droid」スタチューの紹介でした。

「ケイウノ公式」サイトはこちら

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post バトル・ドロイドのゴールドに輝くスタチュー!ケイウノ『スター・ウォーズ』コレクション「Battle Droid」 appeared first on Dtimes.