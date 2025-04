【ゴルファーのための食事学】70点とれる『朝食』はこれ！

迷ったら『このセット』

朝は時間がないので朝食を作ることが難しい、毎回考えることが大変、という方はこのセットを食べましょう。

・切り身の魚が入ったおにぎり

・味噌汁

・ゆで卵

・季節の果物(柑橘類やベリー類など)

です!

その他、納豆やサラダがあれば、もっと良い朝食になります!

それぞれの栄養素における目標値には個人差があり、個々の目標や身体の状態によって適正値は変化します。

引き続き様々な観点から、ゴルファーの為の栄養学についてご紹介させていただきます!

【参考文献】

※1:Jakubowicz, D., Wainstein, J., Landau, Z., Ahrén, B., Barnea, M., Bar-Dayan, Y., & Froy, O. (2017). High-energy breakfast based on whey protein reduces body weight, postprandial glycemia and HbA1C in Type 2 diabetes.. The Journal of nutritional biochemistry, 49, 1-7 . https://doi.org/10.1016/j.jnutbio.2017.07.005.





