米ニューヨークを拠点に活動するウィル・アンダーソン率いるプロジェクト Hotline TNTが、Third Man Recordsから3作目となるアルバム『Raspberry Moon』を6月20日にリリース。あわせて、先行シングル「Julia’s War」と同楽曲のMVが公開された。

(関連:【映像あり】Hotline TNT、Johnny Frohmanが監督した「Julia's War」MV)

今作はこれまでで最もスケールが大きく、初めてフルバンド体制で制作されたアルバム。繊細さとロマンスが詰め込まれ、青春の憂いと大人の成長が共存する、世代を超えた作品に仕上がっている。

DIYの現代的ヒーロー、Amos Pitsch(Tenement)のスタジオで制作が進められる中、アンダーソンはこれまでとは異なる状況に直面していたという。過去10カ月にわたりHotline TNTとしてツアーを共にしてきた4人編成のバンドメンバーがスタジオに同行していたからだ。当初アンダーソンは前作『Cartwheel』同様に、プロデューサーと2人で少しずつ楽曲を構築する形でソロアルバムを作るつもりだったが、ギタリストのラッキー・ハンター、ベーシストのヘイレン・トランメル、ドラマーのマイク・ラルストンが加わる意思を示したとのことだ。

『Raspberry Moon』の制作を通じて、アンダーソンは、Hotline TNTはもはや“バンド”であり、今のメンバーがその“バンド”なのだという信念に向き合うことになったという。全11曲の中には、別れや後悔といったHotline TNTらしいテーマが引き続き描かれているが、本作を貫くのは、新しさや希望といったポジティブな感覚だ。閉ざされつつある世界に抗い、自分自身の人生に新しい仲間を迎え入れる準備を整える気持ちに寄り添う作品となっている。

先行シングル「Julia’s War」は芽生えたばかりの愛情を描いたアンセムで、シンプルかつ言葉のないコーラスが、未来への希望を描き出している。ギターは温かさと鋭さをあわせ持ち、聴く者の心に切り込みながらも優しく引き寄せる。楽曲のタイトルは、同時代のバンド They Are Gutting A Body of Waterの活動に敬意を表したものだ。

同楽曲のMVはJohnny Frohmanの監督によるもの。アンダーソンは「映像のアイデアを考える段階で、Johnnyは“フルメタル・ジャケット風シューゲイズ訓練キャンプ”を作ってくれたんだ……。これは海兵隊じゃない、Slow Corps(スロー軍団)なんだよ。Edy Monica、Dan Licata、Peter Mills Weissをはじめ、NYのコメディ・アンダーグラウンド界から集まったキャストが分隊を構成して、ペダルボードの組み立てや水中ボーカル訓練といったハードなプログラムに僕たちを参加させてくれたんだ」とコメントしている。

・ウィル・アンダーソン コメント(「Julia’s War」について)

半端なフックや埋もれたボーカルばかりのこの時代に、僕たちはシューゲイズ界の誰もができなかったことに挑んだ……スタジアムを見渡しながら、観客にこう伝えたんだ。“僕らの声は、ひとつになって、きっと届く”。ここまでストレートなTNTのコーラスは前代未聞――試作段階で“口ずさまずにいられるかチャレンジ”をしたら、失敗率100%だったよ。

(文=リアルサウンド編集部)