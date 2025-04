ENG率向上が期待できる第三者配信パッケージの販売を開始！lamproo

lamprooは、X(旧Twitter)上で156万フォロワー(※1)を誇る「ORICON NEWS」を活用した第三者配信パフォーマンス型メニューをオリコンNewSと共同開発しました。

lamprooは、X(旧Twitter)上で156万フォロワー(※1)を誇る「ORICON NEWS」を活用した第三者配信パフォーマンス型メニューをオリコンNewSと共同開発。

このパッケージは、Xにおける広告配信の高まりを背景として、より高い広告効果を実現することを目的としています。

X広告の認定代理店であるlamprooが持つノウハウと、ORICON NEWSという信頼性の高いメディアを通じた、第三者視点での広告メッセージを発信することで、エンゲージメント率(ENG率)の向上や、CTR(クリック率)、CVR(コンバージョン率)への寄与が期待できます。

【ORICON NEWSの強みとX広告市場の拡大】

Xは昨今、プラットフォーム全体の収益性が大きく向上しており、特にパフォーマンス広告の市場は拡大を続けています。

日本国内におけるXの月間アクティブユーザー(MAU)は6,700万人、デイリーアクティブユーザー(DAU)は4,000万人と推計されており、その中で156万フォロワーを持つORICON NEWSは、影響力のある情報発信源として多くのユーザーにリーチ可能です。

◯ORICON NEWS共同メニューで提供する2つの特別パッケージ

1. 制作費無償パッケージ:認知向け

・PRイベント取材形式やWEBCM、記事タイアップなど、多様なフォーマットで広告を配信

・制作費0円で実施可能(動画制作・キャスティング費用は別途相談)

(1) 制作費無償パッケージ(認知向け)

2. 初期費用0円パッケージ:獲得向け

・ORICON NEWSのアカウントから直接広告配信が可能

(2) 初期費用0円パッケージ(獲得向け)

◯ORICON NEWS共同メニューの活用メリット

1. 高いエンゲージメント率:ORICON NEWSのフォロワーへ直接リーチすることで、通常のX広告よりも高い反応を期待

2. 信頼性の向上:UGC(ユーザー生成コンテンツ)と比較し、企業のブランドイメージを損なうことなく発信可能

3. 費用対効果の向上:通常のX広告と比べ、低コストでより大きなリーチと成果を獲得

広告運用上のメリット

lamprooは、ORICON NEWS共同メニューで企業のX広告戦略を強力にサポートし、広告効果を最大化することを目指します。

〈lamproo(ランプルー)について〉

本社所在地 :東京都品川区上大崎2-15-19 MG目黒駅前ビル9F

設立 :2020年11月

事業内容 :マーケティング支援事業/SaaS事業

代表取締役社長:佐藤 悠紀

