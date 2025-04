機械安全・EMCコンサルティングの「フェイス社」と業務連携！クレステック

クレステック、各種装置の機械安全やEMC※のコンサルティングおよび各種試験業務を手掛ける有限会社フェイスは、お互いの得意分野を融合し支援体制を強化することで、より高品質なコンサルティングサービスの提供を目指すとともに、企業のCS向上と業務拡大の実現に向けて、ビジネスパートナー契約を締結しました。

※EMC:電磁両立性(Electromagnetic Compatibilityの略)

■業務連携の目的

現在、日本の産業用装置・製造機械(以下 産業機械)の海外への輸出は、年々、増加傾向にあるとともに、各産業機械メーカーにおいては、海外での市場開拓を視野に入れた動きが活発になっています。

その一方で、海外への輸出および市場開拓にあたり、ターゲットとなる各国において安全技術に関する法規制への遵守や、各種評価試験に関する実施要求など様々な対応が求められています。

このような要求に対して、クレステックおよびフェイス社(以下 両社)では、それぞれ国内外における安全技術に関する法規制の調査や、各種評価試験の実施など支援サービスを提供してきましたが、今後は、両社がそれぞれの得意とする専門分野の知識を融合することで、企業のニーズをより迅速かつ適切に対応できる体制を構築し、市場開拓の推進を図るとともに、更なる企業のCS向上の実現を目指していきます。

■両社の特徴

クレステックの強み

● 製品の安全技術や表示記載に関する国内外の法規制調査

● EUのCEマーキング適合支援や欧州法定代理人サービス

● 製品表示・取説類への法規制適合支援

フェイス社の強み

● 安全技術のコンサルティング

● 機械の安全設計や、機械電気安全評価試験やEMC評価試験

● 工業会、行政機関、大学等とともに企業への支援や機械安全の推進活動

■概要図

