10日午前10時13分ごろ、福島県、茨城県、栃木県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.2と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、福島県の白河市、須賀川市、田村市、天栄村、泉崎村、棚倉町、矢祭町、石川町、玉川村、浅川町、小野町、いわき市、福島広野町、楢葉町、富岡町、川内村、それに大熊町、茨城県の日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、常陸大宮市、城里町、東海村、それに大子町、栃木県の宇都宮市です。

【各地の震度詳細】

■震度2

□福島県

白河市 須賀川市 田村市

天栄村 泉崎村 棚倉町

矢祭町 石川町 玉川村

浅川町 小野町 いわき市

福島広野町 楢葉町 富岡町

川内村 大熊町



□茨城県

日立市 常陸太田市 高萩市

北茨城市 笠間市 常陸大宮市

城里町 東海村 大子町



□栃木県

宇都宮市

■震度1

□福島県

福島市 郡山市 二本松市

本宮市 川俣町 大玉村

鏡石町 西郷村 矢吹町

塙町 鮫川村 平田村

古殿町 南相馬市 双葉町

浪江町 葛尾村 飯舘村



□茨城県

水戸市 ひたちなか市 那珂市

小美玉市 茨城町 土浦市

石岡市 取手市 つくば市

茨城鹿嶋市 守谷市 筑西市

稲敷市 かすみがうら市 桜川市

行方市 鉾田市 美浦村



□栃木県

鹿沼市 真岡市 栃木さくら市

那須烏山市 益子町 茂木町

市貝町 芳賀町 壬生町

栃木那珂川町 日光市 大田原市

那須塩原市 那須町



□宮城県

角田市 岩沼市



□千葉県

白井市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。