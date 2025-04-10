TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

10日午前10時13分ごろ、福島県、茨城県、栃木県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.2と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、福島県の白河市、須賀川市、田村市、天栄村、泉崎村、棚倉町、矢祭町、石川町、玉川村、浅川町、小野町、いわき市、福島広野町、楢葉町、富岡町、川内村、それに大熊町、茨城県の日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、常陸大宮市、城里町、東海村、それに大子町、栃木県の宇都宮市です。

【各地の震度詳細】

■震度2
□福島県
白河市　須賀川市　田村市
天栄村　泉崎村　棚倉町
矢祭町　石川町　玉川村
浅川町　小野町　いわき市
福島広野町　楢葉町　富岡町
川内村　大熊町

□茨城県
日立市　常陸太田市　高萩市
北茨城市　笠間市　常陸大宮市
城里町　東海村　大子町

□栃木県
宇都宮市

■震度1
□福島県
福島市　郡山市　二本松市
本宮市　川俣町　大玉村
鏡石町　西郷村　矢吹町
塙町　鮫川村　平田村
古殿町　南相馬市　双葉町
浪江町　葛尾村　飯舘村

□茨城県
水戸市　ひたちなか市　那珂市
小美玉市　茨城町　土浦市
石岡市　取手市　つくば市
茨城鹿嶋市　守谷市　筑西市
稲敷市　かすみがうら市　桜川市
行方市　鉾田市　美浦村

□栃木県
鹿沼市　真岡市　栃木さくら市
那須烏山市　益子町　茂木町
市貝町　芳賀町　壬生町
栃木那珂川町　日光市　大田原市
那須塩原市　那須町

□宮城県
角田市　岩沼市

□千葉県
白井市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。