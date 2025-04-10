福島県、茨城県、栃木県で最大震度2の地震 福島県・白河市、須賀川市、田村市、天栄村、泉崎村、棚倉町
10日午前10時13分ごろ、福島県、茨城県、栃木県で最大震度2を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.2と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、福島県の白河市、須賀川市、田村市、天栄村、泉崎村、棚倉町、矢祭町、石川町、玉川村、浅川町、小野町、いわき市、福島広野町、楢葉町、富岡町、川内村、それに大熊町、茨城県の日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、常陸大宮市、城里町、東海村、それに大子町、栃木県の宇都宮市です。
【各地の震度詳細】
■震度2
□福島県
白河市 須賀川市 田村市
天栄村 泉崎村 棚倉町
矢祭町 石川町 玉川村
浅川町 小野町 いわき市
福島広野町 楢葉町 富岡町
川内村 大熊町
□茨城県
日立市 常陸太田市 高萩市
北茨城市 笠間市 常陸大宮市
城里町 東海村 大子町
□栃木県
宇都宮市
■震度1
□福島県
福島市 郡山市 二本松市
本宮市 川俣町 大玉村
鏡石町 西郷村 矢吹町
塙町 鮫川村 平田村
古殿町 南相馬市 双葉町
浪江町 葛尾村 飯舘村
□茨城県
水戸市 ひたちなか市 那珂市
小美玉市 茨城町 土浦市
石岡市 取手市 つくば市
茨城鹿嶋市 守谷市 筑西市
稲敷市 かすみがうら市 桜川市
行方市 鉾田市 美浦村
□栃木県
鹿沼市 真岡市 栃木さくら市
那須烏山市 益子町 茂木町
市貝町 芳賀町 壬生町
栃木那珂川町 日光市 大田原市
那須塩原市 那須町
□宮城県
角田市 岩沼市
□千葉県
白井市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。