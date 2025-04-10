¥ë¥Îー&¥¢¥ë¥Ôー¥Ì¥ªー¥Êー¤è½¸¤¨¡ª¡¡¡Ö¥ë¥Îー¡¦¥¢¥ë¥Ôー¥Ì ¥Ç¥¤ in MFF 2025¡×¤¬4·î20Æü¤ËÉÙ»Î¥¹¥Ôー¥É¥¦¥§¥¤¤Ç³«ºÅ
230Âæ¤Î¥ë¥Îー&¥¢¥ë¥Ôー¥Ì¼Ö¤¬ÀìÍÑÃó¼Ö¾ì¤ËÂç½¸¹ç¡ª
¥ë¥Îー¡¦¥¢¥ë¥Ôー¥Ì ¥Ç¥¤in MFF ¡ÃRenault Alpine Day in MFF
¥ë¥Îー¡¦¥¢¥ë¥Ôー¥Ì ¥Ç¥¤in MFF¡ÃRenault Alpine Day in MFF
¥ë¥Îー¡¦¥¢¥ë¥Ôー¥Ì ¥Ç¥¤in MFF¡ÃRenault Alpine Day in MFF
¥ë¥Îー¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¤Ï4·î20Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢ÉÙ»Î¥¹¥Ôー¥É¥¦¥§¥¤¤ò²ñ¾ì¤Ë¡¢¥ë¥Îー¼Ö¥ªー¥Êー¤È¥¢¥ë¥Ôー¥Ì¼Ö¥ªー¥Êー¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¥ªー¥ÊーÆ±»Î¤Î¸òÎ®¤ä¥µー¥¥Ã¥ÈÁö¹Ô¤ò³Ú¤·¤à¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥ë¥Îー¡¦¥¢¥ë¥Ôー¥Ì ¥Ç¥¤¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢¥ìー¥·¥ó¥°¥³ー¥¹¤òÁö¹Ô¤¹¤ë¡Ö¥ë¥Îー¡¦¥¹¥Ýー¥ë ¡¿¥¢¥ë¥Ôー¥Ì ¥«¥Ã¥×¡×¡¢¥ìー¥·¥ó¥°¥³ー¥¹¤òÀèÆ³¼ÖÉÕ¤Ç¥Ñ¥ìー¥É¤¹¤ë¡Ö¥ªー¥ë ¥ë¥Îー¡¿¥¢¥ë¥Ôー¥Ì ¥é¥ó¡×¡¢¤½¤·¤ÆÀèÃå230Âæ¤Î¥ë¥Îー&¥¢¥ë¥Ôー¥Ì¼Ö¤¬ÀìÍÑÃó¼Ö¥¹¥Úー¥¹¤ËÌµÎÁ¤ÇÃó¼Ö¤Ç¤¤ë¡Ö¥ªー¥Êー¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Î¼Â»Ü¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ªー¥Êー¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤Î»²²ÃÊýË¡¤ä¡¢Áö¹Ô²ñ¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¥ë¥Îー¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤´³ÎÇ§¤ò¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡Ö¥âー¥¿ー¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×¤ÈÊ»ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
INFORMATION
¡Ö¥ë¥Îー¡¦¥¢¥ë¥Ôー¥Ì ¥Ç¥¤in MFF 2025¡×³«ºÅ³µÍ×
¡üÆü»þ¡§2025Ç¯4·î20Æü¡ÊÆü¡Ë8:00～17:00¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡ü²ñ¾ì¡§ÉÙ»Î¥¹¥Ôー¥É¥¦¥§¥¤¡ÊÀÅ²¬¸©½ÙÅì·´¾®»³Ä®ÃæÆü¸þ694¡Ë
¡üÆâÍÆ
¡Ú¥ë¥Îー¡¦¥¹¥Ýー¥ë ¥«¥Ã¥×¡¿¥¢¥ë¥Ôー¥Ì ¥«¥Ã¥×¡Û
¥ìー¥·¥ó¥°¥³ー¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥Ýー¥ÄÁö¹Ô·Á¼°¤ÎÁö¹Ô²ñ¡£
¡¦»²²Ã¥â¥Ç¥ë¡§¥ë¥Îー¡¦¥¹¥Ýー¥ë¥â¥Ç¥ë¡Ê¥á¥¬ー¥ÌGT´Þ¤à¡Ë¡¢¥¢¥ë¥Ôー¥Ì¥â¥Ç¥ë¡£¥Ê¥ó¥ÐーÉÕ¼ÖÎ¾¤Î¤ß»²²Ã²Ä
¡¦»²²ÃÈñ¡§ÀÇ¹þ2Ëü±ß
¡¦Êç½¸Âæ¿ô¡§ÀèÃå50Âæ ¢¨»öÁ°¿½¹þÀ©¡£3·î31Æü¡Ê·î¡ËÄùÀÚ
¡Ú¥ªー¥ë ¥ë¥Îー¥é¥ó¡¿¥ªー¥ë ¥¢¥ë¥Ôー¥Ì ¥é¥ó¡Êº®Áö¡Ë¡Û
¥ìー¥·¥ó¥°¥³ー¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÀèÆ³¼ÖÉÕ¥Ñ¥ìー¥ÉÁö¹Ô¡£ÀìÍÑÃó¼Ö¥¹¥Úー¥¹¡ÊC¥Ñ¥É¥Ã¥¯¡Ë¤ÎÃó¼Ö¥Ñ¥¹ÉÕ¡£
¡¦»²²Ã¾ò·ï¡§¥ë¥Îー¥â¥Ç¥ë¡¢¥¢¥ë¥Ôー¥Ì¥â¥Ç¥ë¤ÇÅÐÏ¿¥Ê¥ó¥ÐーÉÕ¤Î¤ß»²²Ã²Ä
¡¦»²²ÃÈñ¡§ÀÇ¹þ1Ëü±ß
¡¦Êç½¸Âæ¿ô¡§ÀèÃå120Âæ ¢¨»öÁ°¿½¹þÀ©¡£3·î31Æü¡Ê·î¡ËÄùÀÚ
¡Ú¥ë¥Îー¡¦¥¢¥ë¥Ôー¥Ì ¥Ç¥¤ ¥ªー¥Êー¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¡Û
ÀèÃå230Âæ¸ÂÄê¤Ç¡¢¥ë¥Îー¡¦¥¢¥ë¥Ôー¥Ì ¥Ç¥¤ÀìÍÑÃó¼Ö¥¹¥Úー¥¹¡ÊC¥Ñ¥É¥Ã¥¯¡Ë¤ËÌµÎÁ¤ÇÃó¼Ö²Ä¡£
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¡§¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°ÀìÍÑÃó¼Ö¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤Î¥ë¥Îー&¥¢¥ë¥Ôー¥Ì¥ªー¥Êー¤Î¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ÈµÇ°»£±Æ
¡¦Æþ¾ì¡§ÅöÆü7:30¤«¤éÀ¾¥²ー¥È¤Ç¼õÉÕ³«»Ï¡Ê°ìÈÌÍè¾ì¼Ô¤È¤Ï¥²ー¥È¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¡Ë¡£À¾¥²ー¥È¤Ç¥ë¥Îー¡¦¥¢¥ë¥Ôー¥Ì ¥Ç¥¤¤Ë»²²Ã¤¹¤ë»Ý¤ªÅÁ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤
¡¦»²²Ã¾ò·ï¡§¥ë¥Îー¥ªー¥Êー¡¢¥¢¥ë¥Ôー¥Ì¥ªー¥Êー¤Ç¡¢ÅöÆü¥ë¥Îー¼Ö¡¢¥¢¥ë¥Ôー¥Ì¼Ö¤Ç¤´Íè¾ì¤ÎÊý