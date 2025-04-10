º£·î3Æü¡¢Åìµþ¡¦¾®¶â°æ»Ô¤ÎÅìµþ³Ø·ÝÂç³Ø¤Ç¡¢Âç³Ø´Ø·¸¼Ô¤ÎÃËÀ­¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¡¢²á·ãÇÉ¡ÖÃæ³ËÇÉÁ´³ØÏ¢¡×¤Î³èÆ°²È¤ÎÃË¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¸ø°ÂÉô¤ÏÀè¤Û¤É¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ëÃæ³ËÇÉ¤ÎµòÅÀ¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸ø°ÂÉô¤¬Àè¤Û¤É¡¢Ë½¹Ô¤Îµ¿¤¤¤Ç²ÈÂðÁÜº÷¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹¾¸ÍÀî¶è¤Ë¤¢¤ë²á·ãÇÉ¡ÖÃæ³ËÇÉ¡×¤ÎµòÅÀ¡ÖÁ°¿Ê¼Ò¡×¤Ç¤¹¡£

º£·î3Æü¡¢¾®¶â°æ»Ô¤ÎÅìµþ³Ø·ÝÂç³Ø¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç¡¢Âç³Ø´Ø·¸¼Ô¤Î30Âå¤ÎÃËÀ­¤Î³Û¤Ë»±¤ÎÀè¤ò²¡¤·Åö¤Æ¤ë¤Ê¤ÉË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Á´³ØÏ¢¤Î³èÆ°²È¤ÎÃË¡Ê22¡Ë¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î´Ø·¸Àè¤È¤·¤Æ¡¢²ÈÂðÁÜº÷¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¸ø°ÂÉô¤Ï²ÈÂðÁÜº÷¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÍÆµ¿¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£