９日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６２．３５ドル（＋２．７７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０７９．４ドル（＋８９．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０３２．３セント（＋７３．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４２．２５セント（＋２．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４７４．００セント（＋５．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０１２．７５セント（＋２０．００セント）
・ＣＲＢ指数
２８８．０５（＋８．２６）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６２．３５ドル（＋２．７７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０７９．４ドル（＋８９．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０３２．３セント（＋７３．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４２．２５セント（＋２．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４７４．００セント（＋５．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０１２．７５セント（＋２０．００セント）
・ＣＲＢ指数
２８８．０５（＋８．２６）
出所：MINKABU PRESS