・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６２．３５ドル（＋２．７７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３０７９．４ドル（＋８９．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３０３２．３セント（＋７３．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５４２．２５セント（＋２．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４７４．００セント（＋５．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０１２．７５セント（＋２０．００セント）
・ＣＲＢ指数
　２８８．０５（＋８．２６）

出所：MINKABU PRESS