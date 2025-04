タレントで歌手の上地雄輔(45)が9日、自身のインスタグラムを更新。マッサージ店で受けたうれしいサプライズへの感謝をつづった。

「ふとマッサージ行った会計の後にスッと『だいぶ早いですが私達からです』と皆なんで知ってんだ #surprise」とつづり、18日に誕生日を迎える上地へのマッサージ店からの思わぬサプライズを紹介。誕生日プレートのプレゼントがあったようで「次の予定があったのでcake食いながらチョコで皿に返事書いて去りましたが(2枚目)どーかくれた皆さんに届いてますよーに」と上地もプレートに「ありがとう」とチョコでメッセージを返したことを明かした。

「今年初のbirthdaycake大感謝です そしてspecial美味かったです」と大感激。「ふとした優しさ、でっかい感謝 ぁざした Thank you so much」とつづった。

この投稿に、ファンからは「素敵なサプライズからの優しいサプライズ返し」「癒やされました」「とても素敵なサプライズ」「サプライズもお礼を書いていくのも素敵…!やりとりがあったかくてこちらまで幸せになります」「素敵なサプライズ嬉しいね」「えええまってかわいいすぎる、優しい世界で幸せ」「素敵なお話し」などの声が寄せられている。