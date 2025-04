女性ピン芸人「ゆりやん」がトヨタの「800万円超え”高級車”」を購入!? 驚くべき“まさか”の結末に「オチがすごすぎて爆笑」「おもろすぎ」の声！

お笑い芸人のゆりやんレトリィバァさんが自身のインスタグラムを更新し、アメリカ・ロサンゼルスでクルマを購入する様子を公開し話題を呼んでいます。



動画の最後には意外な結末を迎えていますが、一体どのような内容なのでしょうか。

活動拠点をアメリカに移したことでも話題に! お笑い芸人のゆりやんレトリィバァさん[Photo:時事通信フォト]

もともとピン芸人として日本で幅広く活躍していたゆりやんさんでしたが、2024年12月にはアメリカに移住し、活動の拠点を移しています。

自身のインスタグラムでは定期的にアメリカでの様子をアップしており、2025年3月30日の投稿では、「car shopping in LA」のコメントとともに、動画内でトヨタ「ランドクルーザー(日本名:ランドクルーザー250)」を紹介しています。

クルマの横に立ち英語で話す姿からはじまり、ランクルを見て「So COOL(イカしてるだろ)」と語るゆりやんさん。車内へ乗り込むと「I’m looking for my car today(今日クルマを買いにきた)」と話し始めます。

その後、現地のトヨタ販売店のスタッフとともに試乗するシーンとなり、ゆりやんさんは「試乗しますかと提案してくれたのですが、実際、ご存知の通り、緊張しやすいので運転できません」と語る場面も。

ロサンゼルスに引っ越してきたばかりということもあり、ゆりやんさんは「私は全部を探しているんです」「まず最初はクルマが必要です」とクルマ購入への意欲を見せていました。

それから、そのままランクルを購入するのかと思いきや、「アメリカのクレジットカードを持っていないので今日買えませんでした」と意外な結末に。

これに対し、現地のスタッフさんは「また未来に」と明るい返事をしているのもユニークです。

ゆりやんさんは、「さようなら私のクルマ」「未来の私のクルマ…」とランクルに手を振る姿で動画を締めくくっています。

この投稿にユーザーからは「流暢な会話からのオチがすごすぎて爆笑」「続きを楽しみに待ってます」「おもろすぎ」と反応する声、また「ランクル お似合いですね」「カッコよくてめっちゃくちゃお似合いです」との声など、多くの反響が集まっていました。

ランドクルーザー(ランクル)シリーズは、1951年に登場した「トヨタ・ジープ(BJ型)」をルーツとするSUVで、圧倒的な悪路走破を可能とする頑丈なボディオンフレーム構造を今もなお採用し続けている四輪駆動車です。

なかでもゆりやんさんが購入しようとしていたランドクルーザー250は、これまでラインナップされていた「ランドクルーザープラド」の実質的な後継車として、日本では2024年4月に約15年ぶりのモデルチェンジを実施した最新モデルとして注目されています。

「原点回帰」をコンセプトに、シリーズのフラッグシップモデル「ランドクルーザー300」と同様のプラットフォームを採用したことで、オフローダーとしての基本性能を大幅に向上。悪路走破性や操縦安定性、乗り心地の面でも大きくパワーアップしています。

なおアメリカでの販売価格は5万6700米ドル(約824万円)から6万1470米ドル(約893万円)で、なかなかの高級車といえます。

国内はもちろん、海外でも多くの支持を集めるランクルですが、果たしてゆりやんさんは実際に手に入れることができるのか、今後の投稿を楽しみに待ちたいものです。