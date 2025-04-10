１０日の主なマーケットイベント １０日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



０８：０１ 英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数

０８：５０ 日・国内企業物価指数

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：３０ 日・５年物国債の入札

１０：３０ 中・消費者物価指数

１０：３０ 中・生産者物価指数

２１：３０ 米・消費者物価指数

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

※米・３０年物国債入札

※インド市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：タマホーム<1419>，コシダカＨＤ<2157>，ドーン<2303>，ワッツ<2735>，わらべや<2918>，アレンザＨＤ<3546>，ＳＨＩＦＴ<3697>，ウイングアク<4432>，久光薬<4530>，Ｃ＆Ｒ<4763>，ＯＳＧ<6136>，エヌピーシー<6255>，技研製<6289>，コジマ<7513>，スギＨＤ<7649>，ダイコー通産<7673>，シグマ光機<7713>，中本パックス<7811>，ライフコーポ<8194>，ＭｒＭａｘ<8203>，フジ<8278>，イオンＦＳ<8570>，毎コムネット<8908>，ＢＳ１１<9414>，ＵＮＥＸＴ<9418>，乃村工芸社<9716>，オオバ<9765>，イオンディラ<9787>，吉野家ＨＤ<9861>，ベルク<9974>，ファストリ<9983>ほか



出所：MINKABU PRESS