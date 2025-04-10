¡Ø°Å»¦¶µ¼¼¡ÙºÆÊüÁ÷¡¢¿·OP¡õED±ÇÁü²ò¶Ø¡¡ÃæÆÇÀ¥ê¥º¥à¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥¥ã¥éÂ³¡¹ÅÐ¾ì
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø°Å»¦¶µ¼¼¡Ù¤ÎºÆÊüÁ÷¤¬¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç4·î10Æü25»þ45Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¿·¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡¦¥Æ¡¼¥Þ¡Ö²«¿§¿®¹æ¡×/²Î¡§Í§À®¶õ¡¢¿·¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¥Ä¥¥Î¥Õ¥Í¡×/²Î¡§¤¢¤¿¤é¤è¤Î¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÃæÆÇÀ¤¢¤ë¥ê¥º¥à¡ªÊÑ¤Ê»¦¤»¤ó¤»¡¼¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø°Å»¦¶µ¼¼¡Ù¿·±ÇÁü
¡¡¿·¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢ÃæÆÇÀ¤Ë°î¤ì¤¿¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ã£¤¬¼¡¡¹¤È²èÌÌ¤Ë¸½¤ì¤ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿±ÇÁü¡¢¿·¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï3Ç¯EÁÈ¤ÎÀ¸ÅÌ¤Î°ì¿Í¡¦¼«Î§»×¹Í¸ÇÄêË¤Âæ¡ÊÎ§¡Ë¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ËºîÉÊ¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤¬¼¡¡¹¤È±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤É¤³¤«¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤ÏÎ§¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¥á¥é¤¬¤À¤ó¤À¤ó¤È°ú¤¤¤Æ¤¤¤¡¢EÁÈ¤Î¶µ¼¼¤Ë»¦¤»¤ó¤»¡¼¤ÈEÁÈÀ¸ÅÌ¡¦½í¤¬¸½¤ì¤ë¤¬¡¢²¿¸Î¤«Â¾¤ÎÀ¸ÅÌÃ£¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£ÊüÁ÷¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¤³¤Î±ÇÁü¤¬¤É¤¦ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¡Ø°Å»¦¶µ¼¼¡Ù¤Ï¡¢¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ë¤Æ2012Ç¯¤«¤é2016Ç¯¤Þ¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô2500ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤Ì¡²è¤¬¸¶ºî¡£¥Þ¥Ã¥Ï20¤ÎÂ®ÅÙ¤ÈµðÂç¥Ñ¥ï¡¼¤ò»ý¤Á¡¢ÃÏµå¤òÇË²õ¤¹¤ë¤ÈÀë¸À¤·¤Ê¤¬¤é¤â»äÎ©Ü¯¥öµÖÃæ³Ø¹»¤ÎÍî¤Á¤³¤Ü¤ì¥¯¥é¥¹¡È3Ç¯EÁÈ¡É¤ÎÃ´Ç¤¤È¤Ê¤Ã¤¿Ææ¤ÎÀ¸Êª¡Ö»¦¤»¤ó¤»¡¼¡×¤È¡¢Â´¶È¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö»¦¤»¤ó¤»¡¼¡×¤ò°Å»¦¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë²Ý¤»¤é¤ì¤¿EÁÈ¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÎËÜµ¤¤Î1Ç¯´Ö¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¤¬2015Ç¯1·î¤è¤ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢2015Ç¯¤Ë¤Ï»³ÅÄÎÃ²ð¤¬¼ç±é¤¹¤ë¼Â¼Ì±Ç²è¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÃæÆÇÀ¤¢¤ë¥ê¥º¥à¡ªÊÑ¤Ê»¦¤»¤ó¤»¡¼¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø°Å»¦¶µ¼¼¡Ù¿·±ÇÁü
¡¡¿·¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢ÃæÆÇÀ¤Ë°î¤ì¤¿¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ã£¤¬¼¡¡¹¤È²èÌÌ¤Ë¸½¤ì¤ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿±ÇÁü¡¢¿·¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï3Ç¯EÁÈ¤ÎÀ¸ÅÌ¤Î°ì¿Í¡¦¼«Î§»×¹Í¸ÇÄêË¤Âæ¡ÊÎ§¡Ë¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ËºîÉÊ¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤¬¼¡¡¹¤È±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤É¤³¤«¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø°Å»¦¶µ¼¼¡Ù¤Ï¡¢¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ë¤Æ2012Ç¯¤«¤é2016Ç¯¤Þ¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô2500ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤Ì¡²è¤¬¸¶ºî¡£¥Þ¥Ã¥Ï20¤ÎÂ®ÅÙ¤ÈµðÂç¥Ñ¥ï¡¼¤ò»ý¤Á¡¢ÃÏµå¤òÇË²õ¤¹¤ë¤ÈÀë¸À¤·¤Ê¤¬¤é¤â»äÎ©Ü¯¥öµÖÃæ³Ø¹»¤ÎÍî¤Á¤³¤Ü¤ì¥¯¥é¥¹¡È3Ç¯EÁÈ¡É¤ÎÃ´Ç¤¤È¤Ê¤Ã¤¿Ææ¤ÎÀ¸Êª¡Ö»¦¤»¤ó¤»¡¼¡×¤È¡¢Â´¶È¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö»¦¤»¤ó¤»¡¼¡×¤ò°Å»¦¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë²Ý¤»¤é¤ì¤¿EÁÈ¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÎËÜµ¤¤Î1Ç¯´Ö¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¤¬2015Ç¯1·î¤è¤ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢2015Ç¯¤Ë¤Ï»³ÅÄÎÃ²ð¤¬¼ç±é¤¹¤ë¼Â¼Ì±Ç²è¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£