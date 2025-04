京都服飾文化研究財団(KCI)が、京都、熊本を巡回してきた展覧会「LOVE ファッション─私を着がえるとき(Love Fashion: In Search of Myself)」を東京オペラシティ アートギャラリーで開催する。会期は4月16日から6月22日まで。

同展では、KCIが所蔵する18世紀から現代までの衣服コレクション74点と装飾品15点を中心に、アート作品約40点も含めた計約130点を展示。ファッションとの関わりにおけるさまざまな「LOVE」の形について来場者に問いかける。

会場は、5つのチャプターで構成。「バレンシアガ(BALENCIAGA)」や「Christian Dior(クリスチャン・ディオール)」のイヴニングドレスのほか、「コム デ ギャルソン(COMME des GARÇONS)」のトップス、「トモ コイズミ(TOMO KOIZUMI)」のジャンプスーツなどが披露される。また、AKI INOMATAの作品や原田裕規の新作なども公開するという。

また、同展を記念してオリジナルグッズを販売。Tシャツ(4400円)やトートバッグ(1650円)、ステッカー(330円)などを用意する。

◾️LOVE ファッション─私を着がえるとき

開催期間:2025年4月16日(水)〜6月22日(日)

会場:東京オペラシティ アートギャラリー(ギャラリー1, 2)

所在地:東京都新宿区西新宿3丁目20-2

開館時間:11:00〜19:00(入場は18:30まで)

◾️出展アーティスト

ファッション:Alexander McQueen (アレキサンダー・マックイーン)、Balenciaga (クリストバル・バレンシアガ、デムナ・ヴァザリア)、Bottega Veneta (ダニエル・リー)、Céline(フィービー・ファイロ)、Chanel (カール・ラガーフェルド)、Christian Dior (クリスチャン・ディオール、ジョン・ガリアーノ)、Comme des Garçons (川久保玲)、Comme des Garçons Homme Plus (川久保玲)、Gaultier Paris by sacai(ジャン=ポール・ゴルチエ、阿部千登勢)、Givenchy (アレクサンダー・マックイーン)、Helmut Lang (ヘルムート・ラング)、House of Worth (ジャン=フィリップ・ウォルト)、J.C. de Castelbajac(ジャン=シャルル・ド・カステルバジャック)、Jil Sander (ラフ・シモンズ)、Junya Watanabe (渡辺淳弥)、Kimhēkim(キミンテ・キムヘキム)、Loewe(ジョナサン・アンダーソン)、Mame Kurogouchi(黒河内真衣子)、Maison Margiela(ジョン・ガリアーノ)、Nensi Dojaka(ネンシ・ドジョカ)、Noir Kei Ninomiya(二宮啓)、Noritaka Tatehana(舘鼻則孝)、Pierre Balmain(ピエール・バルマン)、Prada(ミウッチャ・プラダ)、 Ryunosukeokazaki(岡粼龍之祐)、Somarta(廣川玉枝)、Stella McCartney(ステラ・マッカートニー)、Thierry Mugler(ティエリー・ミュグレー)、Tomo Koizumi(小泉智貴)、Viktor&Rolf(ヴィクター・ホスティン、ロルフ・スノラン)、Yohji Yamamoto(山本耀司)、Yoshio Kubo(久保嘉男)ほか



アート:AKI INOMATA、ヴォルフガング・ティルマンス、小谷元彦、笠原恵実子、澤田知子、シルヴィ・フルーリー、原田裕規、松川朋奈、横山奈美