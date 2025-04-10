日経225先物テクニカルポイント（10日夜間取引終了時点）
10日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比3210円高の3万5040円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
41612.04円 ボリンジャーバンド3σ
39770.82円 ボリンジャーバンド2σ
38435.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38324.55円 200日移動平均
38077.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38031.47円 75日移動平均
37929.61円 ボリンジャーバンド1σ
36088.40円 25日移動平均
35040.00円 10日夜間取引終値
34310.00円 一目均衡表・基準線
34247.19円 ボリンジャーバンド-1σ
33770.00円 一目均衡表・転換線
32938.00円 5日移動平均
32405.98円 ボリンジャーバンド2σ
31714.03円 9日日経平均株価現物終値
30564.76円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
41612.04円 ボリンジャーバンド3σ
39770.82円 ボリンジャーバンド2σ
38435.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38324.55円 200日移動平均
38077.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38031.47円 75日移動平均
37929.61円 ボリンジャーバンド1σ
36088.40円 25日移動平均
35040.00円 10日夜間取引終値
34310.00円 一目均衡表・基準線
34247.19円 ボリンジャーバンド-1σ
33770.00円 一目均衡表・転換線
32938.00円 5日移動平均
32405.98円 ボリンジャーバンド2σ
31714.03円 9日日経平均株価現物終値
30564.76円 ボリンジャーバンド3σ
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