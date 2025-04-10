　10日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比3210円高の3万5040円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

41612.04円　　ボリンジャーバンド3σ
39770.82円　　ボリンジャーバンド2σ
38435.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38324.55円　　200日移動平均
38077.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38031.47円　　75日移動平均
37929.61円　　ボリンジャーバンド1σ
36088.40円　　25日移動平均
35040.00円　　10日夜間取引終値
34310.00円　　一目均衡表・基準線
34247.19円　　ボリンジャーバンド-1σ
33770.00円　　一目均衡表・転換線
32938.00円　　5日移動平均
32405.98円　　ボリンジャーバンド2σ
31714.03円　　9日日経平均株価現物終値
30564.76円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース