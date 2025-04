情報を部署に閉じ込めず、それでも機密を守れる組織をつくる――この三原則で情報を「経営資源」に

地政学リスクの高まり、米中対立の激化に加え、SNSによる情報過多や偽情報の流通、スパイによる技術流出などによって、ビジネス環境の先行きがますます読めなくなってきた今、「インテリジェンス」の必要性を疑う企業はないだろう。しかし、企業にとっては新しい概念だけに、それを社内で担う人物にはどんな能力や適性が必要とされるのか、きちんと定義されていない。インテリジェンスの現場とコンサルティングファームで経験を積んだ元警視庁公安部捜査官の稲村悠氏による新著『企業インテリジェンス 組織を導く戦略的思考法』(講談社+α新書)から、「インテリジェンス・サイクル」に必要な人材と能力をご紹介しよう。(4回連載の第4回)

『企業インテリジェンス 組織を導く戦略的思考法』 (講談社+α新書)

シナジーが得られる情報を部署が抱え込まないようにする

インテリジェンス・サイクルを活用する際、どのように情報を扱い、共有するかという問題はきわめて重要です。経営の重要な一翼を担い、機微な情報が多数行き交うインテリジェンス・サイクルにおいては、「Need To Know」「Need To Share」「How To Share」という三原則は外せません。これは企業に限らず、政府機関などでも基本コンセプトとして取り入れられており、徹底して運用できるかどうかがインテリジェンス・サイクルの成否を左右するでしょう。

・Need To Know

「Need To Know」は、文字通り「その情報を知る必要がある人にだけ共有する」という原則です。企業が取り扱う機密情報には、新製品に関する情報やそもそも企業としての意思決定など、外部に漏れればダメージが大きいものも多く存在します。特に、競合企業がこの情報を入手すれば先手を打たれる可能性も高く、競合優位性を大きく損ねかねません。また、社内に対しても、開示範囲を広げすぎると誤解や混乱を招く恐れがあるため、誰がどのレベルの情報までアクセスできるかを厳格に定めることが必要です。

ただし、過度に「Need To Know」を強調すると情報が縦割り化され、「Need To Share」が損なわれるリスクが生じます。したがって、「Need To Know」はあくまで情報の機密度合いと関与者を精査しながら、緻密に調整していく必要があります。

・Need To Share

「Need To Share」は、「本来必要とする人へ情報をきちんと共有しなければならない」という、「Need To Know」とは逆の視点からの原則です。組織には、情報を抱え込む文化が存在する場合が多く、特に縦割り構造の強い企業では、各部署やチームが収集した情報を自身の資産として閉じ込めてしまいがちです。これによって、企業全体で見れば有益なシナジーが得られるはずの情報が、部分的にしか活かされずに終わってしまうケースは少なくありません。

インテリジェンス・サイクルでは、企業の意思決定を支援するために、得られた情報をしかるべき部署や担当者に共有してこそ価値を生みます。ここで重要なのは、「どの部署がこの情報を必要としているのか」を見極める組織横断的な視点であり、それを推進するためのコーディネート役を明確にすることが重要です。これは、インテリジェンス担当部門が担うことが望ましいでしょう。

機密度合いと使いやすさのトレードオフ

・How To Share

「How To Share」は、「情報をどのような手段やプロセスで共有するか」を扱う視点です。メール、チャットツール、クラウド上のファイル共有システム、対面会議など、手段はさまざまですが、機密度合いと使いやすさのトレードオフを常に考慮しなければなりません。

企業内SNSや全社掲示板のように情報を広く公開すればスピードと透明性は高まりますが、同時にセキュリティリスクも増大するのは言うまでもありません。一方、暗号化された専用プラットフォームで権限管理を厳しくして共有すれば、機密保持はしやすくなるものの、アクセスする側の手間が増え、情報活用のスピードが落ちる可能性があります。

また、情報を共有する際には、その情報の「旬」や「保存期間」も考慮すべきです。最新の業界レポートは一定期間が経つと価値が下がる可能性が高いため、わざわざ長期保管する必要がないかもしれません。一方、特許情報や法規制に関する資料のように、長期間にわたって参照する価値があるものは、整理してアーカイブし、後から参照できる形を整えておくことが重要になります。

こうした運用設計をうまく行うことで、インテリジェンス担当者と意思決定者を含む全社の情報需要を柔軟に満たせる仕組みが完成します。これは簡単なものではありません。

アクセス権限のランクの定め方

クリアランスは、組織内で重要情報を段階的に管理する際に活用されます。インテリジェンス・サイクルを回す過程では、プロジェクト単位での戦略情報や、全社に関わる機密情報を扱うことも多く、これらが外部に流出すれば大きな経済的損失や信用失墜につながる可能性があります。

たとえば、経営層や役員クラスは、適格性を評価されたうえで、企業の全方位的な情報にアクセスできる権限を持ち、部門長は、自分の担当領域に関連する機密情報のみフルアクセスが許される、といった具合にランクを定めます。

インテリジェンス担当者の場合、広範な情報源を調査しなければならないため、通常よりも高いクリアランスを与えられることがありますが、同時に適格性を評価され、守秘義務や情報管理について厳しい責任を負うことになります。場合によっては契約書や誓約書により、退職後も一定期間は特定の情報を他社や第三者へ漏らさないよう義務づけられることも一般的です。

一方で、クリアランスレベルを細分化しすぎると、今度は業務効率が低下し、「Need To Share」を妨げるリスクが高まります。新規に参加したばかりのインテリジェンス担当者がいる場合、クリアランスの付与に時間がかかり、必要な情報にアクセスできず、意思決定が遅延してしまうかもしれません。また、人事異動や組織再編が頻繁にある企業だと、その都度クリアランスを見直す手間が発生し、手続きの煩雑さが社内の不満や混乱を招く可能性もあります。

したがって、クリアランスの運用では、企業の規模や事業内容に合わせて「どこまで厳密に管理すべきか」を見極めるバランス感覚が求められます。適度に柔軟な運用ルールを定め、過度に負担が増えないように工夫しながらも、機密情報の安全性を確保する仕組みを構築することが理想的といえます。

この点では、自社において「重要」であり、流出した際の「インパクト」が大きく、自社の競合優位性を毀損するものであったり、チョークポイントなどの脆弱点が露見するような情報を定義し、これらの情報に接する社員に対してクリアランスを付与するような「独自クリアランス制度」を構築することも検討すべきでしょう。特に、このような取り組みを内外に示すことで、積極的に情報保全に取り組んでいるといった自社ブランディングの一翼を担う可能性もあります。一部の先進的な日本企業では、適格性の評価も含めて独自クリアランス制度を構築しています。

資料の山に埋もれずに情報の収集・処理をするには