【モデルプレス=2025/04/10】女優の畑芽育となにわ男子の大橋和也がW主演を務める映画『君がトクベツ』(6月20日公開)より、本ビジュアル・本予告解禁が解禁。あわせて、“劇中アイドルグループ”LiKE LEGENDが歌う楽曲『YOU ARE SPECiAL』が主題歌に決定した。本ビジュアルでは、イケメン嫌いの陰キャ女子・さほ子(畑)が、隣り合わせの国民的アイドル桐ヶ谷皇太(大橋)に対して、キュンとする気持ちを抑えて困り顔になっている様子がチャーミングに切り取られている。そんな皇太はキラキラ眩しいアイドル笑顔を披露。さらに国民的アイドルグループ「LiKE LEGEND」のメンバーである遊馬叶翔(木村慧人/FANTASTICS)、来栖晴(山中柔太朗/M!LK)、榛名優生(大久保波留/DXTEEN)、成瀬一生(NAOYA/MAZZEL)の4人も集結し、彼らライクレの活躍にも期待が膨らんでいく。そこに「まさかの推し活!?予測不能ラブ!」というコピーが添えられ、イケメン嫌いなはずのさほ子は皇太との出会いでどうなってしまうのか。物語にワクワクするとともに、全推し活女子の背中を押すビジュアルになっている。

そして、新たなクレジットにて表記されているが、劇中には本人役として遠藤憲一の出演も決定。遠藤は、2024年に放送された人気ドラマ「民王R」に続いての大橋との共演となり期待が高まる。さらに、話題のネクストブレイク筆頭の新星女優・星乃夢奈の出演も決定。彼らが劇中でどのようなキャラクターとして登場するか。また解禁された本予告は「アイドルなんて顔がいいからチヤホヤされてるだけなんだよ」と、早口でまくし立てるザ・陰キャ女子のさほ子の元に、プライベートの皇太が訪れるという全女子憧れのまさかのラブシチュエーションから始まる。そこから叶翔、晴、優生、一生といったライクレメンバーとも急接近し、"イケメン"に翻弄されていくさほ子。しかし、皇太の一生懸命な姿を知り、彼の存在が少しずつ"トクベツ"になっていく。そんな中、スキャンダルの発覚でライクレ解散の危機に。"トクベツ"な人のために、さほ子が取った行動とは。さほ子の恋のライバル・えみか(矢吹奈子)やライクレのライバルバンドのSHO(佐藤大樹/EXILE、FANTASTICS)も登場し、その先の展開が気になる映像になっている。そして、予告にきらめきを与える本作の主題歌はLiKE LEGENDの『YOU ARE SPECiAL』。大橋、木村、山中、大久保、NAOYAという、事務所やグループの垣根も超えたスペシャルなボーイズグループが歌い上げるトクベツな1曲に。『YOU ARE SPECiAL』は発売(リリース)予定はなく、まさに映画のためだけに書き下ろされたトクベツな楽曲となっている。楽曲コンセプトを担当するのは、BiSHなどが所属するWACKの創業者である渡辺淳之介氏。渡辺氏は「ライクレはどんな歌を歌うだろうと想像しながら、楽しく書かせていただきました。完成した音源を聴いたときは、本当に鳥肌が立ちました」とコメント。「YOU ARE SPECiAL YOU ARE SPECiAL トクベツさ 君がいれば何でもできる 最強になれるんだよ」と背中を押す歌詞は、原作者の幸田もも子氏も担当。「これぞ王道アイドルソング!最高です!」「歌詞に書きたかったテーマを全部詰め込められたと思います」とコメントを寄せた。作曲は「鬼ノ宴」などで知られる2002年生まれの新世代シンガーソングライターの友成空が担当し、思わず口ずさみたくなるメロディを作り上げた。そんな友成は「『ライクレ』の彼らが、照れくさくなるほどまっすぐな想いを音楽に乗せて届ける。そんな場面を思い描きながら、一音一音、心を込めて作りました」と語った。原作は『ヒロイン失格』『センセイ君主』『あたしの!』(全て集英社マーガレットコミックス刊)など、数々のヒット漫画を生み出し、多くの女性読者に共感と親近感、切なさと感動、癒しと勇気を与え続けている幸田もも子氏の最新作(2025年1月完結)。過去のトラウマからイケメン嫌いになった鄢髪メガネの陰キャ女子、若梅さほ子がある日偶然出会ったのは、誰もが知る国民的アイドルグループ「LiKE LEGEND」のリーダー桐ヶ谷皇太だった。 まさかの出会いと恋愛模様、皇太所属の「LiKE LEGEND」のメンバーも登場し、誰もが何度も憧れる胸キュンシチュエーションで全女子の心を掴んできた。W主演で贈る本作の主人公の若梅さほ子を演じるのは、いま映画やドラマに引く手あまたな注目若手俳優・畑。もう1人の主人公・桐ヶ谷皇太を演じるのは、2021年にデビューし国内外で活躍の勢いが止まらないグループ・なにわ男子のリーダー大橋。原作漫画のファンを公言していた大橋は、本作が映画初主演となる。大橋演じる皇太がリーダーを務める国民的アイドルグループ「LiKE LEGEND」(通称:ライクレ)のメンバーである遊馬叶翔は木村、来栖晴は山中、榛名優生は大久保、成瀬一生はNAOYAと、事務所もグループの垣根を越えたキャスティングにSNS界隈で話題沸騰。さらには人気若手女優・七瀬えみか役に矢吹と、「LiKE LEGEND」のライバル関係にあるバンド「Lost in Rock」のSHO役に佐藤の出演も解禁されている。(modelpress編集部)今回『YOU ARE SPECiAL』の歌詞を幸田先生と書かせていただきました。幸田先生の原作と脚本を読ませていただき、ライクレはどんな歌を歌うだろうと想像しながら、楽しく書かせていただきました。完成した音源を聴いたときは、本当に鳥肌が立ちました。みなさんに聴いていただけるのが楽しみです。イエーイ。これぞ王道アイドルソング!最高です!私にとっての「君がトクベツ」は「世界にたった1人、君が特別」という意味だったのですが歌詞に書きたかったテーマを全部詰め込められたと思います。ライクレみんなそれぞれの声が素敵で合わさると力強くて聴いてると元気になります!個人的に、LiKE LEGENDの名付け親である渡辺淳之介さんに関わっていただけたこともすごく感謝しております!みなさんにも沢山聴いていただき元気をお届けできたらいいなぁ!平成のキラキラ男性アイドルを体現したような、ど真ん中のアイドルソングを目指してこの曲を作りました。過去の名曲たちを何度も聴き込み、メロディーやコード、転調の妙を研究しながら、どこか懐かしく、それでいて今の時代にも響くようなサウンドを目指しています。「ライクレ」の彼らが、照れくさくなるほどまっすぐな想いを音楽に乗せて届ける。そんな場面を思い描きながら、一音一音、心を込めて作りました。原作を読み込み、このシーンでどんな音が鳴るべきかを何度も想像して出来上がった一曲です。ぜひ映画と一緒にお楽しみください。