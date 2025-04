畑芽育×大橋和也（なにわ男子）W主演映画『君がトクベツ』本ビジュアル＆本予告解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■映画本編でしか味わうことのできない主題歌、LiKE LEGEND「YOU ARE SPECiAL」も一部試聴可!

畑芽育と大橋和也(なにわ男子)がW主演を務める映画『君がトクベツ』(6月20日公開)より、本予告&本ビジュアルが解禁となった。

本ビジュアルでは、イケメン嫌いの陰キャ女子・若梅さほ子(畑芽育)が、隣り合わせの国民的アイドル・桐ヶ谷皇太(大橋和也)に対して、キュンとする気持ちを抑えて困り顔になっている様子がチャーミングに切り取られている。そんな皇太はキラキラと眩しいアイドル笑顔を披露。

さらに、国民的アイドルグループ・LiKE LEGENDのメンバーである遊馬叶翔(木村慧人)、来栖晴(山中柔太朗)、榛名優生(大久保波留)、成瀬一生(NAOYA)の4人も集結し、ライクレの活躍にも期待が膨らむ。そこに「まさかの推し活!? 予測不能ラブ!」というコピーが添えられ、イケメン嫌いなはずのさほ子は皇太との出会いでどうなってしまうのか…? 予測不能な展開とは…!? と彼らの物語にワクワクするとともに、「この想い、推さずにいられない!」と、全推し活女子の背中を押すビジュアルになっている。

そして、あらたなクレジットにて表記されているが、劇中には本人役として遠藤憲一の出演も決定。遠藤は、2024年に放送された人気ドラマ『民王R』に続いての大橋和也との共演となり、期待が高まる。また、GP帯含む4月期ドラマに2本メインで出演中など各メディアで話題のネクストブレイク筆頭の新星女優、星乃夢奈の出演も決定。彼らが劇中でどのようなキャラクターとして登場するかにも注目だ。

本予告は、「アイドルなんて顔がいいからチヤホヤされてるだけなんだよ」と、早口でまくし立てるザ・陰キャ女子のさほ子の元に、プライベートの皇太が訪れるという全女子憧れのまさかのラブシチュエーションから始まる。そこから叶翔、晴、優生、一生といったライクレメンバーとも急接近し、“イケメン”に翻弄されていくさほ子。しかし、皇太の一生懸命な姿を知り、彼の存在が少しずつ“トクベツ”になっていく。

そんななか、スキャンダルの発覚でライクレが解散の危機に。“トクベツ”な人のために、さほ子が取った行動とは? さほ子の恋のライバル(!?)えみか(矢吹奈子)やライクレのライバルバンドのSHO(佐藤大樹)も登場し、その先の展開が気になる映像となっている。

■注目の主題歌はライクレが歌う、発売予定なしのここでしか聴けない「YOU ARE SPECiAL」!

そして、予告にきらめきを与える本作の主題歌は、LiKE LEGENDの「YOU ARE SPECiAL」。大橋和也(なにわ男子)、木村慧人(FANTASTICS)、山中柔太朗(M!LK)、大久保波留(DXTEEN)、NAOYA(MAZZEL)という、事務所やグループの垣根も越えたスペシャルなボーイズグループが歌い上げるトクベツな一曲だ。「YOU ARE SPECiAL」の発売(リリース)予定はなく、映画のためだけに書き下ろされた楽曲となる。

楽曲コンセプトを担当したのは、BiSHらが所属するWACKの創業者である渡辺淳之介。“YOU ARE SPECiAL YOU ARE SPECiAL トクベツさ 君がいれば何でもできる 最強になれるんだよ”という背中を押してくれる歌詞は、『君がトクベツ』の原作者である幸田もも子も担当。作曲は、「鬼ノ宴」などで知られる2002年生まれの新世代シンガーソングライターの友成空が手掛け、思わず口ずさみたくなるメロディを作り上げた。

映画情報

『君がトクベツ』

6月20日(金)TOHOシネマズ 日比谷他 全国ロードショー

出演:畑芽育 大橋和也

木村慧人(FANTASTICS) 矢吹奈子 山中柔太朗(M!LK)

大久保波留(DXTEEN) NAOYA(MAZZEL)

星乃夢奈/遠藤憲一/佐藤大樹(FANTASTICS)

原作:幸田もも子『君がトクベツ』(集英社マーガレットコミックス刊)

監督:松田礼人

脚本:おかざきさとこ

楽曲コンセプト:渡辺淳之介

主題歌:LiKE LEGEND「YOU ARE SPECiAL」

製作幹事・配給:ギャガ

(C)幸田もも子/集英社・映画「君がトクベツ」製作委員会

映画『君がトクベツ』作品サイト

https://gaga.ne.jp/kimibetsu/