µð¿Í¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤¬£¹Àï¤Ö¤ê£³¹æ¤Ë¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¡¡ÂÇÎ¨£³³ä£³Ê¬£³ÎÒ¡¢¶¯ÎÏ½õ¤Ã¿Í¡Ö£²ÈÖ¡×¤Ç·ë²Ì
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡£Ä£å£Î£Á£³¡½£¶µð¿Í¡Ê£¹Æü¡¦²£ÉÍ¡Ë
¡¡¥é¥¤¥Ê¡¼¤ÇÁ¯¤ä¤«¤Ë±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤ØÊü¤ê¹þ¤ó¤À¡££³¡½£°¤Î£·²ó£²»àÁö¼Ô¤Ê¤·¡£¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤¬¥«¥¦¥ó¥È£±¡½£±¤«¤éÉÍÃÏ¤ÎÊÑ²½µå¤ËÈ¿±þ¤·¡¢²¬ËÜ¤ËÊÂ¤Ö¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Î£³¹æ¥½¥í¡££³·î£²£¹Æü¡¦¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë°ÊÍè£¹»î¹ç¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥¿¡¼¤Ç¤ÏÍèÆü½éËÜÎÝÂÇ¡£½õ¤Ã¿Í¥¢¥Ù¥Ã¥¯¥¢¡¼¥Á¤Ï£²£²Ç¯£¹·î£·Æü£Ä£å£Î£ÁÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤Î¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡¢¥Ý¥é¥ó¥³°ÊÍè¤À¡£¡Ö£±ËÜ½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡£¿À¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö£²ÈÖ¡×¤È¤·¤Æ³«Ëë¤«¤é£´¥«¡¼¥É¤ò½ª¤¨¡¢ÂÇÎ¨¤Ï£³³ä£³Ê¬£³ÎÒ¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤íÂÐ±þ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±»þ¤Ë·ë²Ì¤ò»Ä¤·Â³¤±¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Æ±£²³ä£±Ê¬£´ÎÒ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸«°ã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¤¤ÊÇÈ¤Ê¤¯²÷²»¤ò¶Á¤«¤»Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖËè»î¹ç¡¢Ëèµå¡¢¾õ¶·¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¾ï¤Ë¼«Ê¬¤ÎÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¤Ë¿Ô¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¡£¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯°ìÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£