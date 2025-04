ソロ活動4年目を迎えた歌手の手越祐也(37)が、23日放送のフジテレビ『週刊ナイナイミュージック』(毎週水曜 後11:00)に出演することが、9日放送の同番組で明らかになった。手越のフジテレビ出演は5年ぶり。5月には初のベストアルバムの発売も予定しているほか、5月から9月には、神奈川・横浜公演を皮切りに全国10都市でライブ・ツアーを繰り広げるなど音楽活動も活発化する。

手越は昨秋、日本テレビ系謎解き冒険バラエティー『世界の果てまでイッテQ!』(10月13日放送)に4年ぶりの出演。大きな話題となり、世帯視聴率13・5%(個人は9・8%=関東地区ビデオリサーチ調べ)と驚異的な数字を叩き出した。さらに、4月13日放送の同番組春の2時間スペシャルにも出演が予定されており、話題となっている。「手越は『イッテQ!』に、2007年2月の番組開始時からレギュラー出演してきましたが、その中で手越の過酷な海外ロケに挑む姿が人気となっていた。そのインパクトが4年経った現在でも視聴者には期待として残っていたのでしょう。手越が出演した回の『イッテQ』は、24年の年間を通して個人、世帯共に最高視聴率となるほどで、民放全局のバラエティー番組でもベスト3に入るほどでした」(関係者)手越にとっても感慨深かった。「番組はもちろんですが、出演者・スタッフはずっと家族だと思って一緒に番組をやってきたので、4年前に番組を離れることになって、育ててもらった皆さんにも視聴者の方々にもかけた心配・迷惑。すごく申し訳なく思っていました」。それだけに4月13日放送の2時間スペシャルも「2回目の出演ですからね、前回に増して全力で頑張っていきたい」と意気込む。しかも『イッテQ!』に続いて、23日放送の『週刊ナイナイミュージック』への出演も決定。この番組ではナインティナインとのトークのほかに新曲も披露することになっている。しかも、手越にとってフジテレビへの出演は約5年ぶりだといい、手越は「テレビ出演を含め、これまで以上に音楽活動を本格化していきたい」と抱負を語る。手越は2021年にシングル「シナモン」でのソロデビュー以来、シングル13作、アルバム2作、ミニアルバム2作、さらに6公演の全国ツアーなど精力的にこなして来たが、今後は「さらにパワーアップした手越祐也を見せていきたい」と言う。そんな思いもあって、5月14日には4年間のソロ活動を総括して、自身としては初のベストアルバム『手越祐也SINGLES BEST』をリリースすることになった。「シングル発売してきた13曲にプラスして今回、初めて音源化する本人作詞の『wake me up』と新曲として『Never-ending』『ヒラヒラ』『ばいぶれーしょん』3曲も収録します」と制作担当者は言うが、中でも「wake me up」は、ライブのみで披露して来たもので、ファンの間でも評判が高かった作品。さらに、アルバムを引っ提げ、5月20日からは神奈川・横浜のKT Zepp YOKOHAMAを皮切りに東京、大阪、名古屋など全国7都市10ヶ所で18公演という大規模なライブ・ツアー『手越祐也LIVE TOUR 2025 NEVER END』も予定している。■『手越祐也 LIVE TOUR 2025 NEVER END』ツアースケジュール5月20日(火) KT Zepp Yokohama【神奈川】5月21日(水) KT Zepp Yokohama【神奈川】6月4日(水) Zepp Namba【大阪】6月5日(木) Zepp Namba【大阪】6月21日(土) 仙台GIGS【宮城】6月22日(日) 仙台GIGS【宮城】6月26日(木) COMTEC PORTBASE【愛知】6月27日(金) COMTEC PORTBASE【愛知】7月9日(水) Zepp DiverCity【東京】7月10日(木) Zepp DiverCity【東京】7月22日(火) Zepp Fukuoka【福岡】7月23日(水) Zepp Fukuoka【福岡】8月5日(火) Zepp Sapporo【北海道】8月6日(水) Zepp Sapporo【北海道】8月29日(金) NHK大阪ホール【大阪】9月4日(木) 岡谷鋼機名古屋公会堂【愛知】9月15日(月・祝) 立川ステージガーデン【東京】※2回公演