[4.9 欧州CL準々決勝第1戦](Estadi Olímpic Lluís Companys)

※28:00開始

<出場メンバー>

[バルセロナ]

先発

GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー

DF 2 パウ・クバルシ

DF 3 アレックス・バルデ

DF 5 イニゴ・マルティネス

DF 23 ジュール・クンデ

MF 8 ペドリ

MF 11 ラフィーニャ

MF 16 フェルミン・ロペス

MF 19 ラミネ・ヤマル

MF 21 フレンキー・デ・ヨング

FW 9 ロベルト・レバンドフスキ

控え

GK 13 イニャキ・ペーニャ

GK 31 D. Kochen

DF 4 ロナルド・アラウホ

DF 15 アンドレアス・クリステンセン

DF 24 エリック・ガルシア

DF 32 エクトル・フォルト

DF 35 ジェラール・マルティン

MF 6 ガビ

MF 14 パブロ・トーレ

FW 7 フェラン・トーレス

FW 10 アンス・ファティ

FW 18 パウ・ビクトル

監督

ハンジ・フリック

[ドルトムント]

先発

GK 1 グレゴール・コベル

DF 3 バルデマール・アントン

DF 5 ラミ・ベンセバイニ

DF 23 エムレ・ジャン

DF 26 ユリアン・リエルソン

MF 8 フェリックス・ヌメチャ

MF 10 ユリアン・ブラント

MF 17 カーニー・チュクエメカ

MF 27 カリム・アデイェミ

MF 43 ジェイミー・バイノー・ギテンス

FW 9 セール・ギラシ

控え

GK 33 アレクサンダー・マイアー

GK 35 マルセル・ロトカ

DF 2 ヤン・コウト

DF 24 D. Svensson

DF 25 ニクラス・ジューレ

DF 42 A. Kabar

MF 6 サリフ・エズジャン

MF 7 ジョバンニ・レイナ

MF 38 キエル・ベッチェン

FW 14 マクシミリアン・バイアー

FW 16 ジュリアン・デュランビル

監督

ニコ・コバチ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります