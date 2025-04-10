バルセロナvsドルトムント スタメン発表
[4.9 欧州CL準々決勝第1戦](Estadi Olímpic Lluís Companys)
※28:00開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
DF 2 パウ・クバルシ
DF 3 アレックス・バルデ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 23 ジュール・クンデ
MF 8 ペドリ
MF 11 ラフィーニャ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 19 ラミネ・ヤマル
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 13 イニャキ・ペーニャ
GK 31 D. Kochen
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 15 アンドレアス・クリステンセン
DF 24 エリック・ガルシア
DF 32 エクトル・フォルト
DF 35 ジェラール・マルティン
MF 6 ガビ
MF 14 パブロ・トーレ
FW 7 フェラン・トーレス
FW 10 アンス・ファティ
FW 18 パウ・ビクトル
監督
ハンジ・フリック
[ドルトムント]
先発
GK 1 グレゴール・コベル
DF 3 バルデマール・アントン
DF 5 ラミ・ベンセバイニ
DF 23 エムレ・ジャン
DF 26 ユリアン・リエルソン
MF 8 フェリックス・ヌメチャ
MF 10 ユリアン・ブラント
MF 17 カーニー・チュクエメカ
MF 27 カリム・アデイェミ
MF 43 ジェイミー・バイノー・ギテンス
FW 9 セール・ギラシ
控え
GK 33 アレクサンダー・マイアー
GK 35 マルセル・ロトカ
DF 2 ヤン・コウト
DF 24 D. Svensson
DF 25 ニクラス・ジューレ
DF 42 A. Kabar
MF 6 サリフ・エズジャン
MF 7 ジョバンニ・レイナ
MF 38 キエル・ベッチェン
FW 14 マクシミリアン・バイアー
FW 16 ジュリアン・デュランビル
監督
ニコ・コバチ
※28:00開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
DF 2 パウ・クバルシ
DF 3 アレックス・バルデ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 23 ジュール・クンデ
MF 8 ペドリ
MF 11 ラフィーニャ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 19 ラミネ・ヤマル
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 13 イニャキ・ペーニャ
GK 31 D. Kochen
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 15 アンドレアス・クリステンセン
DF 24 エリック・ガルシア
DF 32 エクトル・フォルト
DF 35 ジェラール・マルティン
MF 6 ガビ
MF 14 パブロ・トーレ
FW 7 フェラン・トーレス
FW 10 アンス・ファティ
FW 18 パウ・ビクトル
監督
ハンジ・フリック
[ドルトムント]
先発
GK 1 グレゴール・コベル
DF 3 バルデマール・アントン
DF 5 ラミ・ベンセバイニ
DF 23 エムレ・ジャン
DF 26 ユリアン・リエルソン
MF 8 フェリックス・ヌメチャ
MF 10 ユリアン・ブラント
MF 17 カーニー・チュクエメカ
MF 27 カリム・アデイェミ
MF 43 ジェイミー・バイノー・ギテンス
FW 9 セール・ギラシ
控え
GK 33 アレクサンダー・マイアー
GK 35 マルセル・ロトカ
DF 2 ヤン・コウト
DF 24 D. Svensson
DF 25 ニクラス・ジューレ
DF 42 A. Kabar
MF 6 サリフ・エズジャン
MF 7 ジョバンニ・レイナ
MF 38 キエル・ベッチェン
FW 14 マクシミリアン・バイアー
FW 16 ジュリアン・デュランビル
監督
ニコ・コバチ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります