¾¾»³±Ñ¼ù¡¡¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤Ø¡Ö¤¤¤¤£±½µ´Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡¡Í¥¾¡¤·¤¿£²£±Ç¯°ÊÍè¤ÎÆüËÜ¿ÍÃ±ÆÈ½Ð¾ì
¡¡¡Ú¥ª¡¼¥¬¥¹¥¿¡ÊÊÆ¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¡Ë£¸Æü¡á¹âÌÚ·Ã¡ÛÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼½éÀï¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤Ï£±£°Æü¤Ë¥ª¡¼¥¬¥¹¥¿¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë£Ç£Ã¡Ê£·£µ£µ£µ¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼£·£²¡Ë¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡££´Ç¯¤Ö¤ê£²ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¾¾»³±Ñ¼ù¡Ê£³£³¡Ë¡á£Ì£Å£Ø£Õ£Ó¡á¤Ï¡¢£±ÈÖ¤«¤é¤Î¥¢¥¦¥È£¹¥Û¡¼¥ë¤ò²ó¤Ã¤ÆÄ´À°¡££²£±Ç¯¤ËÍ¥¾¡¤·¤Æ°ÊÍèÆüËÜÀªÍ£°ì¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¤¬¡Ö¤¤¤¤£±½µ´Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¡Ê£Ò¡Ë¤Ï¥Ö¥é¥¤¥½¥ó¡¦¥Ç¥·¥ã¥ó¥Ü¡¼¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡¢¥·¥§¡¼¥ó¡¦¥í¡¼¥ê¡¼¡Ê¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡Ë¤ÈÆ±ÁÈ¤Ç¡¢¥á¥¸¥ã¡¼²¦¼Ô£³¿Í¤Î¹ë²Ú¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇ¤Á¾å¤²¤Î£¹ÈÖ¤ÎÂè£²ÂÇ¤ÏÈþ¤·¤¤¸Ì¤òÉÁ¤¡¢¥Ô¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡££³£°¥»¥ó¥Á¤Ë¤Ä¤±¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢¾¾»³¤¬»î¹ç¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÂç´¿À¼¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¡Ö¤¤¤¤£±½µ´Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£»Ä¤ê¤Î»þ´Ö¤ò¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍ°ÕµÁ¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¡£Á°½µ¤Þ¤Ç£²ÀïÏ¢Â³Í½ÁªÍî¤Á¤ÎÉÔ°Â¤òÊ§¿¡¡Ê¤Õ¤Ã¤·¤ç¤¯¡Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥¦¥ó¥É¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢Îý½¬¾ì¤Ø¡£¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤òÃæ¿´¤Ë¡¢£²»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤¿¡£
¡¡Á°½µ¤«¤éÅêÆþ¤·¤¿¿·¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡Ö¥¹¥ê¥¯¥½¥ó£Ú£Ø£é¡¡£Ì£Ó¡×¤ò°ú¤Â³¤»ÈÍÑ¤·¤¿¡£¥Û¡¼¥ë¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÀºÅÙ¤ÏÁý¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÀ¤ò½Å»ë¤·¡¢¥ª¡¼¥¬¥¹¥¿Æþ¤ê¸å¡¢£²ÅÙ¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¤È¤â¤Ë¡¢£µ¥¦¥Ã¥É¤òÈ´¤¤¤Æ£³¥¢¥¤¥¢¥ó¤òÆþ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï£´ÈÖ¥Ñ¡¼£³¤ÎÂè£±ÂÇ¤Ç»ÈÍÑ¤·¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤òÂª¤¨¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£¹·î¤Ë¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¤òÄ¾·â¤·¤¿¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¥³¡¼¥¹¤ÏÂ¿¤¯¤ÎµðÌÚ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¡Ö£±ÈÖ¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¤³¤ì¤À¤±ÌÚ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢º£¤Þ¤ÇÌÜ°õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÇ¤Á¤ä¤¹¤¤ÉôÊ¬¤ÈÂÇ¤Á¤Ë¤¯¤¤ÉôÊ¬¡¢Î¾Êý¤¢¤ë¡×¤È·Ù²ü¡£½éÆü¤Ë¸þ¤±¡¢¡Ö»î¹ç¤Ç¤â¤Ã¤È¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤¬Æþ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤½¤Î¾ì¤½¤Î¾ì¤Ç¡¢³Î¤«¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡£´Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜÀª¤Ï¾¾»³¤¿¤À°ì¿Í¡£²áµî£´ÅÙ¤ÎÆüËÜÀªÍ£°ì¤Î½Ð¾ì»þ¤Ï¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ·Þ¤¨¤¿£±£´Ç¯¤³¤½º¸¼ê¼óÄË¤â¤¢¤êÍ½ÁªÍî¤Á¤À¤Ã¤¿¤¬£±£µÇ¯¤Ï£µ°Ì¡¢£±£¶Ç¯¤Ï£·°Ì¡¢£²£±Ç¯¤ÏÍ¥¾¡¤ÈÆüËÜ¤òÇØÉé¤¤¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¡£¸½¾õ¤Î¥´¥ë¥Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«´¶³Ð¤È¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÇÆñ¤·¤¤ÉôÊ¬¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤³¤³¡Ê¥ª¡¼¥¬¥¹¥¿¡Ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë°¤¤¥´¥ë¥Õ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È°ìÄê¤Î¼ê±þ¤¨¤ÏÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í½Áª£Ò¤Ï£²£°¡¢£²£´Ç¯¤ÎÁ´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó¤òÀ©¤·¤¿¥Ç¥·¥ã¥ó¥Ü¡¼¤È¡¢£±£¹Ç¯Á´±Ñ¥ª¡¼¥×¥ó¾¡¼Ô¤Î¥í¡¼¥ê¡¼¤Î¥á¥¸¥ã¡¼ÇÆ¼Ô£³¿Í¤Ç²ó¤ë¡£ºòÇ¯¤Ï½éÆü¤Î½ÐÃÙ¤ì¤¬¶Á¤£³£¸°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î£±Ç¯¤Î´Ö¤Ëº£µ¨³«ËëÀï¤ò´Þ¤à£²¾¡¤òµó¤²¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¡£À¤³¦¥é¥ó¥¯¤ò£¶°Ì¤Ë¾å¤²¡¢¥ª¡¼¥¬¥¹¥¿¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤ì¤Ð¡¢µ¤¹ç¤¬Æþ¤ë¤È»×¤¦¡×¡££±£´ÅÙÌÜ¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤Ç¡¢ºÆ¤Ó¥°¥ê¡¼¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¤Þ¤È¤¦¡£
¡¡¢¡¾¾»³¤ËÊ¹¤¯
¡¡¡½ÎãÇ¯¤è¤ê¾¯¤·Áá¤¤¥ª¡¼¥¬¥¹¥¿Æþ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä´À°¤ä¡¢¥´¥ë¥Õ¤ÎÄ´»Ò¤Ï¤É¤¦¤«¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤¢¡ÊÁ°½µ¡ËÍ½Áª¤òÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¡½¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥ºÁª¼ê¸¢°Ê¹ß¡¢¥Ñ¥Ã¥È¤ÎÂ¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹Éý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤ÏÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤â¡¢Â¿¡¹¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¥Ç¥·¥ã¥ó¥Ü¡¼¤È¥í¡¼¥ê¡¼¤ÈÆ±ÁÈ¡£¤«¤Ê¤ê¤Î¿ô¤Î´ÑµÒ¤¬¤Ä¤¤½¤¦¤À¤¬¡£
¡¡¡Öº£Ê¹¤¤¤¿¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ï¤¤¡£¤Þ¤¢¡¢Ã¯¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¡½ºòÆü¡¢±«¤¬¹ß¤ê¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¾õ¶·¤ÏÎãÇ¯¤è¤ê½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¤Í¡£º£Æü¤ÎÃÊ³¬¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×
¡¡¢¡¾¾»³¤ËÊ¹¤¯
¡½ÎãÇ¯¤è¤ê¾¯¤·Áá¤¤¥ª¡¼¥¬¥¹¥¿Æþ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä´À°¤ä¡¢¥´¥ë¥Õ¤ÎÄ´»Ò¤Ï¤É¤¦¤«¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤¢¡ÊÁ°½µ¡ËÍ½Áª¤òÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡½¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥ºÁª¼ê¸¢°Ê¹ß¡¢¥Ñ¥Ã¥È¤ÎÂ¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹Éý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤ÏÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤â¡¢Â¿¡¹¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¥Ç¥·¥ã¥ó¥Ü¡¼¤È¥í¡¼¥ê¡¼¤ÈÆ±ÁÈ¡£¤«¤Ê¤ê¤Î¿ô¤Î´ÑµÒ¤¬¤Ä¤¤½¤¦¤À¤¬¡£
¡¡¡Öº£Ê¹¤¤¤¿¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ï¤¤¡£¤Þ¤¢¡¢Ã¯¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡½ºòÆü¡¢±«¤¬¹ß¤ê¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¾õ¶·¤ÏÎãÇ¯¤è¤ê½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¤Í¡£º£Æü¤ÎÃÊ³¬¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×
¡¡¡Ú¥Þ¥¥í¥¤¡Û¡¡»Ë¾å£¶¿ÍÌÜ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤òÁÀ¤¦¡££´Âç¥á¥¸¥ã¡¼¤Ï£±£±Ç¯Á´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó¡¢£±£´Ç¯Á´±Ñ¡¢£±£²¡¢£±£´Ç¯Á´ÊÆ¥×¥í¤òÀ©¤·¤¿¤¬¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤Ï£²£²Ç¯¤Î£²°Ì¤¬ºÇ¹â¤ÈÍ£°ì¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£´üÂÔ¤È½Å°µ¤ÏÂç¤¤¤¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤À¤±¡×¡£ÊÆ¥Ä¥¢¡¼£²£¸¾¡¤ò¸Ø¤ë£³£µºÐ¤Ïº£µ¨¡¢£³·î¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥ºÁª¼ê¸¢¤Ê¤É£²¾¡¤È¹¥Ä´¡£Á°¡¹½µ¤ÏÉª¤ËÄË¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡ÖÉª¤ÏÂç¾æÉ×¡£Ä´»Ò¤ÏÎÉ¤¤¡×¤È²÷µóÃ£À®¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ú¥·¥§¥Õ¥é¡¼¡Û¡¡À¤³¦¥é¥ó¥¯£±°Ì¤Î£²£¸ºÐ¤Ï£²Ç¯Ï¢Â³£³ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦¡£¥Ë¥¯¥é¥¦¥¹¡¢¥Õ¥¡¥ë¥É¡¢¥¦¥Ã¥º¤ËÂ³¤¯»Ë¾å£´¿ÍÌÜ¤ÎÂç²ñÏ¢ÇÆ¤Ø¡Ö½àÈ÷¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¡¢ÎÉ¤¤»ÑÀª¤Ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÀµ¤·¤¯¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬»ä¤ÎÀ®¸ù¤ÎÄêµÁ¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£ºòÇ¯Ëö¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÍ¼¿©½àÈ÷Ãæ¤Ë±¦¼ê¤òÉé½ý¤·¡¢£±·îËö¤Ë¥Ä¥¢¡¼Éüµ¢¡£º£µ¨¤Ï¤Þ¤ÀÍ¥¾¡¤¬¤Ê¤¤¤¬¡¢£¶Æü¤«¤é¥ª¡¼¥¬¥¹¥¿¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë£Ç£Ã¤ÇÎý½¬¤·¡Ö½àÈ÷¤ÏËüÃ¼¤À¡×¤È¼«¿®¤ÏÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¡£
¡¡¡»¡ÄÂç²ñ£²ÆüÁ°¤Î£¸ÆüÌë¤Ë¤Ï¡¢ÎòÂåÍ¥¾¡¼Ô¤¬½¸¤¦¹±Îã¤ÎÍ¼¿©²ñ¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥Ç¥£¥Ê¡¼¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡££µÅÙÍ¥¾¡¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¦¥Ã¥º¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ïº¸¥¢¥¥ì¥¹ç§¡Ê¤±¤ó¡ËÃÇÎö¤Ç·ç¾ì¤Î¤¿¤áÉÔºß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£²£±Ç¯ÇÆ¼Ô¡¦¾¾»³¤é¥°¥ê¡¼¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤¿£³£²¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Á°Ç¯ÇÆ¼Ô¤¬¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¹Í°Æ¤¹¤ë¤Î¤¬¹±Îã¡££²£²Ç¯¤Ë¤Ï¾¾»³¤¬Áª¤ó¤À¤¹¤·¤ä¾Æ¤Ä»¤Ê¤ÉÏÂ¿©¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥·¥§¥Õ¥é¡¼¤¬·è¤á¤¿¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ä¥é¥Ó¥ª¥ê¡Ê¥Ñ¥¹¥¿¡Ë¤Ê¤É¤¬¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤¿¡£