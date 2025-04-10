¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë²¤½£½é¤È¤Ê¤ë¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¡2031Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Ø
ÆüËÜ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¤¬¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç2031Ç¯¤Ë³«¶È¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¥¤¥®¥ê¥¹À¯ÉÜ¤Ï9Æü¡¢¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¤¬¥í¥ó¥É¥ó¶á¹Ù¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2031Ç¯¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î·úÀß¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢ÆüËÜ¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¼¡¤¤¤Ç5¤«¹ñÌÜ¤Ç¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Î¤Û¤«¡¢500¼¼¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ä°û¿©Å¹¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤¿Ê£¹ç»ÜÀß¤âÊ»Àß¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
½éÇ¯ÅÙ¤Ë¤Ï850Ëü¿Í¤ÎÆþ¾ì¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥Ñ¥ê¡×¤À¤±¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥®¥ê¥¹À¯ÉÜ¤Ï¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤È´ØÏ¢»ö¶È¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¤ª¤è¤½500²¯¥Ý¥ó¥É¡¢ÆüËÜ±ß¤Ç¤ª¤è¤½9Ãû3000²¯±ß¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤Î¤Û¤«¡¢2Ëü8000¿Í¤Î¸ÛÍÑ¤¬ÁÏ½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼¼óÁê¤Ï¡Ö¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Ï²æ¡¹¤¬·Ç¤²¤ë¡ØÊÑ²½¤Ë¸þ¤±¤¿·×²è¡Ù¤¬¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ËÅê»ñ¡¢µ¡²ñ¡¢À®Ä¹¡¢¸ÛÍÑ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢´î¤Ó¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢´¿·Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
°ÖÎîº×,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
ÃÖ¾²¹©»ö,
³ùÁÒ,
ºë¶Ì,
³¤,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
Êè,
¥À¥¤¥¹