¡Ú¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¡Û¾¾ËÜ°ìµ£¡¡½éÀï£¶¹æÄú¤Ç£³Ãå¡¡ÁêËÀ¤Ï£Ó£Ç³èÌöµ¡¡Ö¤¤¤¤¤Î¤Ï½ÐÂ¡¢¥ì¡¼¥¹Â¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤Î¡ÖÂè£´£³²óÆüËÜ¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÁª¼ê²ñ²ñÄ¹ÇÕ¡×¤¬£¹Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜ°ìµ£¡Ê£³£°¡áÂçºå¡Ë¤ÏÍ½Áª£²Æü´Ö¤È¤¤¤¦Ã»´ü·èÀï¤Ç½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë½éÀï¤Ï½éÆü£·£Ò¤Î£¶¹æÄú¡£Âç³°¤«¤é¥³¥ó¥Þ£±£±¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¤È£±£Í¥Ö¥¤ºÝ¤òÆÍ¤¤¤Æ¿Ê½Ð¡££²£Í¤Î¾®²ó¤ê¤Ç£³ÈÖ¼êÁè¤¤¤ËÉâ¾å¤¹¤ë¤È£²¼þ¥Û¡¼¥à¤ÇÈø·Á±É¼£¡¢¿·ÅÄÍÎ°ì¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ£³Ãå¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£
¡¡£²£¶¹æµ¡¤ÎÁ°Áà¼Ô¤ÏÊÒ¶¶¹¬µ®¡££Ó£Ç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç¿å¿Àº×¤ò´Þ¤à£²¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÊÒ¶¶¤µ¤ó¤Î»þ¤È¤Ïµ¤¾Ý¾ò·ï¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Ú¥é¤ÏÂçÉý¤ËÃ¡¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¤¤Î¤Ï½ÐÂ¡¢¥ì¡¼¥¹Â¡£°ú¤ÇÈ¤ÎÃæ¤Ç¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹¥´¶¿¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÖÁ°Àá¤Ë£Æ¤·¤¿¤Î¤Ç£Ó¤ÏÄ¥¤ê¹þ¤á¤Ê¤¤¡£¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È¼ÂÀï·Ï¤ÎÂ¤ò»Å¾å¤²¤ÆÆ»Ãæ¾¡Éé¤ò»Å³Ý¤±¤ë¡£