¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡¢¡ÖÈ÷ÃßÊÆ¡×¤ÎÄ´Ã£¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¡¡¥³¥á²Á³Ê¹âÆ
¥³¥á²Á³Ê¤Î¹â»ß¤Þ¤ê¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢Âç¼ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¥Á¥§¡¼¥ó¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ï¡ÖÈ÷ÃßÊÆ¡×¤ÎÄ´Ã£¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡¡ºÙ¸«¸¦²ð¼ÒÄ¹
¡Ö¡Ê¥³¥á¤Î¡Ë²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤¬¤¤ç¤¦¤â²Æ¤Þ¤ÇËè·îÊü½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿ôÎÌ¤òÇã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ê»ö¶È¼Ô¤Ë¡Ë¤ª´ê¤¤¤òº£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¥³¥á¤Î²Á³Ê¹âÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤ÎºÙ¸«¸¦²ð¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¡ÖÈ÷ÃßÊÆ¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿Æ²ñ¼Ò¤Î°ËÆ£Ãé¾¦»ö¤ÏÂç¼ê¤Î¥³¥á²·²ñ¼Ò¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä´Ã£ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤È¤·¤Æ¡ÖÈ÷ÃßÊÆ¡×¤Î³ÎÊÝ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¯ÉÜ¤ÏÃÍ¾å¤¬¤ê¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢7·î¤Þ¤ÇËè·î¡¢¡ÖÈ÷ÃßÊÆ¡×¤òÊü½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ï¡¢º£·î8Æü¤«¤é¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤äÊÛÅö¤Ê¤É¥³¥á¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿°ìÉô¾¦ÉÊ¤òÃÍ¾å¤²¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÙ¸«¼ÒÄ¹¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·¡Ö²Á³Ê¤Î°ÂÄê¤Ë·Ò¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê»Üºö¤òÌð·Ñ¤®Áá¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£