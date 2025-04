渡邊圭祐「芸能界に入っての目標」地元・仙台の楽天戦で始球式

仙台出身の俳優・渡邊圭祐(31歳)が4月9日、楽天モバイルパーク宮城で行われたプロ野球・楽天イーグルスvs.北海道日本ハムファイターズの始球式に登場。「めちゃくちゃやりたいと公言していた」始球式は、「超楽しかった」と語った。始球式前にはEAGLE STAGEに登場し、野球経験はゼロながらも、前日から肩を作っていたことを明かす渡邊。「昨日、荒浜のほうで練習で投げたので、肩が張っちゃいましたね(笑)」と気合十分の様子で、「完璧な投球を見せて勝利をつかめるよう頑張りたいと思うので、一丸となって応援しましょう!」と、始球式の意気込みを語る。

続けて出演したRakuten.FM TOHOKUでも地元トークに花を咲かせながら、「今日は勝利の“女神降臨”したいと思います!」と、自身も出演する、Koki,主演映画「女神降臨」のタイトルにかけてアピール。“推し”の選手を尋ねられると宗山塁選手を挙げ、「ドラ1での期待を超えてくる活躍がたまらないですね!」と熱弁した。さらに「始球式をめちゃくちゃやりたいと公言していたんです。芸能界に入っての目標を聞かれた時にも、しいていうなら始球式だなと思っていたので、念願叶って、さらに地元でできるということで最高です!」と、始球式がかねてからの念願だったことも明かし、「観る人が明るくなれる、明日に希望を持てて、自己肯定感爆上がりの映画なのでぜひ観ていただきたいです!」と映画「女神降臨」もしっかりアピールした。始球式前の練習でも実際の距離から投げて、ノーバンで届く投球を見せるなど「経験ないとは思えない」とスタッフも驚きの投球をみせる。そしていよいよ場内アナウンスとともに歓声を浴びてマウンドへ。背番号は「0501」と、「女神降臨 After プロポーズ編」の公開日を背負って登場した渡邊。投げた球はノーバンで太田光捕手のミットへ吸い込まれ、会場からは歓声もあがった。始球式後には「悔しい!始球式は念願叶ってだったのですが、危険球すぎたのが反省としてあります。力んじゃいましたね。緊張もありました。楽天リスペクト、岩隈(久志)さんリスペクトで禁止される前の二段式のフォームを真似させてもらったんですが、それに囚われちゃいましたね!リベンジも機会があればぜひさせてください!超楽しかったです!」と、悔しさを見せながらも、最後まで地元の仙台&楽天愛をのぞかせつつ、楽しんだことを明かした。その後、5回裏で「回せ!ぐるぐるタイム」にも出演。観客と一緒にタオルを回しながらも試合の後半に向けても球場を盛り上げた。映画「女神降臨 Before 高校デビュー編」は上映中、「女神降臨 After プロポーズ編」は5月1日より公開。