¡Ú£Ä£å£Î£Á¡Û¹â¶¶Í¥ÅÍ¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤¬Ãæ»ß¤Ë¡Ö·Ù»¡¤Î»ØÆ³¤Ë¤è¤ê³«ºÅ¤Ï´í¸±¤ÈÈ½ÃÇ¡×
¡¡£Ä£å£Î£Á¤Ï£¹Æü¡¢µð¿ÍÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¸å¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¸µ¡Ö£È£é£È£é¡¡£Ê£å£ô£ó¡×¹â¶¶Í¥ÅÍ¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤òÃæ»ß¤·¤¿¡£µåÃÄ¤Î¸ø¼°£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ï¡Ö·Ù»¡¤Î»ØÆ³¤Ë¤è¤ê³«ºÅ¤Ï´í¸±¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢Ãæ»ß¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ËÅÐ¾ì¡£»î¹ç¸å¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÆâ¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Í½ÁÛ°Ê¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬²¡¤·´ó¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸ø¼°£Ø¤Ï¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¡¢ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¹â¶¶¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æ°²è¤ò·ÇºÜ¡£¹â¶¶¤Ï³«ºÅ¤¬Ãæ»ß¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼Õºá¤·Æ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡£Ä£å£Î£Á¥Õ¥¡¥ó¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¹â¶¶¤Ï¡Ö¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤ÎÇ®¤¤ÄÉ¤¤¾å¤²¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤ªÏÃ¤¬¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢³§¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â½ÅÍ×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸·¤·¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ù¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡Ö³§¤µ¤Þ¤È²ñ¤¨¤ëµ¡²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤È²ñ¤¨¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈàÂåÂØ°Æá¤ò¼¨º¶¤·¡ÖËÜÆü¤ÏÍè¾ì¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£