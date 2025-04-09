¡ÖÌ¼¤ÏÌÜ¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤±¤ÉÈ¿±þ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤¤¤¸¤á¤Î¶ìÄË¤òÁÊ¤¨¼«»¦Ì¤¿ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ä¤¤¤¸¤áÇ§Äê¤Þ¤Ç11Ç¯¡¡Éã¿Æ¤Î¡È¤³¤ì¤Þ¤Ç¡É¤È¡È¤³¤ì¤«¤é¡É¡Únews23¡Û
¾®¤µ¤«¤Ã¤¿Ì¼¤ÏÀ®Ä¹¤·¹â¹»¤ËÆþ³Ø¡£¤·¤«¤·¡Ö¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤«¤Ê¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ä½ñ¤ò»Ä¤·¼«»¦¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ì¿¤Ï½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¾Á°¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤âÌ¼¤ÎÀ¼¤ÏÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤¸¤á¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤ë¤Þ¤ÇÎ¾¿Æ¤¬Èñ¤ä¤·¤¿´ü´Ö¤ÏÌó11Ç¯¡£Éã¿Æ¤Î¡È¤³¤ì¤Þ¤Ç¡É¤È¡È¤³¤ì¤«¤é¡É¤Ï¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤¤¤¸¤á¤ò¶ì¤Ë¼«»¦Ì¤¿ë¤·¤¿Ì¼¡ÖÌÜ¤Ï³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡Ä¡×
Ì¼¤Ø¤Î¤¤¤¸¤á¡¡Ç§Äê¤Ë11Ç¯¡ÖÌÜ¤Ï³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤±¤ÉÈ¿±þ¤Ï¤Ê¤¤¡×
µ¼Ô
¡Ö1¿ÍÌÜ¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
Éã¿Æ¡Ê49¡Ë
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡£¡ØÏÂ²Û»Ò²°¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ØÏÂ²Û»Ò²°¤Ë½¢¿¦¤·¤Æ¡¢º£¤´¤íÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Ì¼¤Ï¤¤¤Þ¡¢26ºÐ¡£11Ç¯Á°¤Ë¼«»¦Ì¤¿ë¤·¡¢Ì¿¤Ï½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±¾ã³²¤¬»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Éã¿Æ¡Ê49¡Ë
¡Ö¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤âÆÃ¤ËÊÖ»ö¤Ï¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡¢ÌÜ¤Ï³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤³¤Ã¤Á¤ò¸þ¤¯¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
µ¼Ô
¡Ö¼«»¦Ì¤¿ë¤Î¸¶°ø¤Ï¡©¡×
Éã¿Æ¡Ê49¡Ë
¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¤¤¤¸¤á¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Ì¼¤Î°ä½ñ¡Ö¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ ¤¹¤´¤¤¤«¤Ê¤·¤«¤Ã¤¿¡×
2014Ç¯4·î¡¢Ì¼¤Ï¿ÀÆàÀî¸©¤Ë¤¢¤ë»äÎ©¹â¹»¤ËÆþ³Ø¡£¤·¤«¤·¡¢1¤«·îÈ¾¸å¡ÖÍ§Ã£¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ìµ»ë¤äÃç´Ö³°¤ì¡¢ÂÎÅö¤¿¤ê¤ò¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢ÍâÆü¡¢¼«»¦¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾¿Æ¤È³Ø¹»¤¬Áè¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±µéÀ¸¤Î¹Ô°Ù¤¬¡È¤¤¤¸¤á¡É¤«¤É¤¦¤«¡£
¤¤¤¸¤áËÉ»ßÂÐºö¿ä¿ÊË¡¤Ç¡¢¤¤¤¸¤á¤Ï¡ÖÂ¾¤Î»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¤¬¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¤¬¿´¿È¤Î¶ìÄË¤ò´¶¤¸¤ë¤â¤Î¡×¤ÈÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¼¤Ï°ä½ñ¤Ç¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¶ìÄË¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ä½ñ
¡Ö¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¹¤´¤¤¤«¤Ê¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤¦¤¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¤·¤«¤·¡¢³Ø¹»Â¦¤ÈÂè»°¼Ô¤¬°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤¿¡Ö¶µ°é²þÁ±°Ñ°÷²ñ¡×¤Ï¡Ä
¡ÖÍ§¿Í´Ø·¸Æâ¤Çµ¯¤³¤êÆÀ¤ë³ëÆ£¤ÈÃø¤·¤¯°ïÃ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¡È¤¤¤¸¤á¡É¤ÈÇ§Äê¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡×
¤½¤â¤½¤â¡¢¤¤¤¸¤á¤Ç¡È½ÅÂç¤ÊÈï³²¤¬½Ð¤¿µ¿¤¤¡É¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç³Ø¹»Â¦¤Ï¡Ö½ÅÂç»öÂÖ¡×¤È¤·¤ÆÂ®¤ä¤«¤ËÊó¹ð¡¦Ä´ºº¤¹¤ë¤è¤¦Ë¡Î§¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢³Ø¹»Â¦¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤¸¤á¤Ë¤è¤ë½ÅÂç»öÂÖ¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤òÄ´ººÁ°¤ËÆâÉô¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢Î¾¿Æ¤ÎÍ×µá¤ÇºÆ¤ÓÄ´ºº¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤¸¤á¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤º¡£
°Ñ°÷¤ÏÂè»°¼Ô¤Î¤ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°ä½ñ¤Ï¡È¤¤¤Ä¤É¤³¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤«Äê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡É¤Ê¤É¤È¤µ¤ì»ñÎÁ¤«¤é½ü³°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Éã¿Æ¡Ê49¡Ë
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬½ñ¤±¤ë¤Î¤«¤Ê¡£»ä¤¿¤Á¤Ø¤ÎÊ¹¤¹þ¤ß¤Ï1²ó¤âÌµ¤«¤Ã¤¿¡£1²óÌÜ¤ÈÄ´ºº¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤Û¤Ü°ì½ï¡£ÅÜ¤ê¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤³¤Î¾õÂÖ¤ÇÌ¼¤ËÊó¹ð¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢ºÆÄ´ºº¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤É¤¦¤·¤ÆÌ¼¤ò¤¤¤¸¤á¤¿¤Î¤«¡×¡È¤¤¤¸¤á¤¿ÍýÍ³¡É¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ
3ÅÙÌÜ¤ÎÄ´ºº¤Ï¸©¤ÎÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬Ã´Åö¤·¡¢°Ñ°÷¤ÏÁ´°÷¸òÂå¡£
¤·¤«¤·¡¢Ä´ºº³«»Ï¤Î»þÅÀ¤ÇÈ¯À¸¤«¤é7Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢¤¤¤¸¤á¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÀ¸ÅÌ¤Î°ìÉô¤ÏÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
3·î¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿Êó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¸¤á¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¡¢¼«»¦Ì¤¿ë¤Ë¤â¡ÈÄøÅÙ¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤¿¡É¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡È¤¤¤¸¤á¤¿ÍýÍ³¡É¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡£
Éã¿Æ¡Ê49¡Ë
¡Ö¡ÊÊó¹ð½ñ¤Ï¡Ë³µ¤ÍÇ¼ÆÀ¤Ï¤¤¤¯¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤ÆÌ¼¤ò¤¤¤¸¤á¤¿¤Î¤«¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â»þ´Ö¤¬·Ð¤Á¤¹¤®¤Æ¡¢¿¿¼Â¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯²ù¤¤¤¬»Ä¤ë¡×
Êó¹ð½ñ¤Ï¡¢¡ÈÄ´ºº¤ËÄ¹¤¤Ç¯·î¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¸¶°ø¤ÎÂçÈ¾¡É¤Ï¡Ö³Ø¹»Â¦¤Î¾Ã¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¡×¤È¡ÖË¡Î§¤Ø¤ÎÌµÍý²ò¡×¤Ë¤¢¤ê¡¢Åö½é¤ÎÄ´ºº¤ò¡ÈË¡¤ËÂ§¤Ã¤¿ÂÐ±þ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¤ÈÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Ì¼¤Ø¤Î¤¤¤¸¤áÇ§Äê¤Î¤¿¤á¤Ë11Ç¯¤â¤ÎºÐ·î¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¿Î¾¿ÆŽ¡
Éã¿Æ¡Ê49¡Ë
¡ÖÌ¼¤Î°Õ¼±¤¬Ìá¤Ã¤¿»þ¤Ë¿ÈÂÎ¤¬¤«¤¿¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ°¤¯¤è¤¦¤Ë¡£°å³ØÅª¤Ë¤Ï¡Ø°Õ¼±¤¬²óÉü¤¹¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ¤Ï°Õ¼±¤¬Ìá¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï°Õ¼±¤¬Ìá¤Ã¤Æ¡¢²ÈÂ²¤ÇÊë¤é¤·¤ÆÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¤Î¥Ä¡¼¥ë¡×Æ¿Ì¾¤ÇÊó¹ð¡¦ÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥ê¤òÆ³Æþ
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿´¿È¤äºâ»º¤Ë½ÅÂç¤ÊÈï³²¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¤¤¤¸¤á½ÅÂç»öÂÖ¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë1306·ï¤È¤Ê¤ê¡¢²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤¸¤á¤ò¤É¤¦Í½ËÉ¤·¡¢½ÅÂç²½¤òËÉ¤°¤«¡£
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Î¤¤¤¸¤áËÉ»ßÂÐºö¶¨µÄ²ñ¤Ï¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤ËÌ¤Á³ËÉ»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎµÄÏÀ¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¤Ç¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë¡¢Á´¤Æ¤Î¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¡Ê59¹»¡Ë¤Ç¤¤¤¸¤á¤òÆ¿Ì¾¤ÇÊó¹ð¡¦ÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥ê¡Ö¥¹¥¿¥ó¥É¥Ð¥¤¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ÍÆü»Ô»ÔÎ©¡¡ÉÍÅÄ¾®³Ø¹»¡¡¾¾·îÍº°ì¹»Ä¹(Åö»þ)
¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ø¸À¤ª¤¦¤«¤Ê¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ëµ¤·Ú¤Ë¥Ý¥Á¤Ã¤È¤ä¤ì¤Ð¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¸þ¤³¤¦¤¬Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÁêÃÌ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¡×
»ÍÆü»Ô»ÔÆâ¤Ç¤Î¡Ö¥¹¥¿¥ó¥É¥Ð¥¤¡×¤òÄÌ¤·¤¿ÁêÃÌ¤Ï¡¢Ç¯´Ö8365·ï(2024Ç¯ÅÙ¡¦1·îËö¤Þ¤Ç)¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ÍÆü»Ô»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¡°ËÆ£´´Ï¯»ØÆ³¼ç»ö(Åö»þ)
¡Ö¡ØÍ§Ã£¤¬¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¡Ø²ÈÂ²¤¬Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ù¡Ø·»Äï¤¬Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÁêÃÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¤Î¥Ä¡¼¥ë¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¶µ°÷¤Î¡ÈÊú¤¨¹þ¤ß¡É¤òËÉ¤°¿·¥¢¥×¥ê¡¡¾ðÊó¶¦Í¤Ç¡Ö¤¤¤¸¤áÍ½ËÉ¡×
°ìÊý¡¢¤¤¤¸¤á¤Î½ÅÂç²½¤òËÉ¤°¾å¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢³Ø¹»¤Ë¤è¤ëÁÈ¿¥Åª¤ÊÂÐ±þ¤Ç¤¹¡£
ÆàÎÉ¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ÏÂçºå¶µ°éÂç³Ø¡¦¸ÍÅÄÍ°ì¶µ¼ø¤È¡Öµ¤ÉÕ¤¸«¼é¤ê¥¢¥×¥ê¡×¤ò¿·¤¿¤Ë³«È¯¡£2023Ç¯¡¢¸©ÆâÁ´¤Æ¤Î¸øÎ©¾®³Ø¹»(196¹»)¤ËÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¿ÏÂ¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¶µ°÷¤¬¤¹¤°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¡£´ÉÍý¿¦¤ò´Þ¤àÁ´¶µ°÷¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ê¿ÏÂ¾®³Ø¹»¡¡ÁýÅÄÍøÀ²¹»Ä¹
¡Ö²áµî¤ÎµÏ¿¤¬¤É¤ó¤É¤óÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢·¹¸þ¤äÂÐºö¤ò¿¦°÷¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼þÃÎ¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤¬ÍøÅÀ¤À¤È»×¤Ã¤Æ»È¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤¤¤¸¤áÂÐºö²ñµÄ¤Ç¤â¥¢¥×¥ê¤ò¼ê¸µ¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢¤¤¤¸¤á¤òÇ§ÃÎ¤¹¤ì¤Ð¡¢¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ë¤â¤¹¤°¤ËÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Öµ¤ÉÕ¤¸«¼é¤ê¥¢¥×¥ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ°÷¤Ï¡Ä
¶µ°÷
¡Ö¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤ÇÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÀèÀ¸Êý¤Ç¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥¯¥é¥¹¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÀèÀ¸¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë°Â¿´´¶¤Ï°ÕµÁ¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¶µ°÷
¡ÖÁ´Á³Ã¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Âç¤¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤è¤êÂçÊÑ¤Ê»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¶ÈÌ³²þÁ±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÆþÎÏ¤Î¼ê´Ö¤Ê¤É²ÝÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆàÎÉ¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¤ò²þÁ±¤·¤Ä¤Ä³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
³Ø¹»¤Î¡È¿Íµ¤¼Ô¡É¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¡¢¤¤¤¸¤á¸º
Æ£¿¹¾ÍÊ¿¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¿·³Ø´ü¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë»þ´ü¤À¤«¤é¤³¤½¡¢³§¤µ¤ó¤È¹Í¤¨¤¿¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¡£
¤¤¤¸¤á½ÅÂç»ö°Æ¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤ËËÉ¤°¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢Êó¹ð¡¦ÁêÃÌ¥¢¥×¥ê¡Ö¥¹¥¿¥ó¥É¥Ð¥¤¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Æ¿Ì¾¤ÇÀìÌç¤ÎÁêÃÌ°÷¤ËÄ¾ÀÜ·Ò¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥ê¤Ç¡¢»°½Å¸©¤Î»ÍÆü»Ô»Ô¤Ç¤Ï3Ç¯Á°¤ËÁ´¤Æ¤Î¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯´ÖÌó8000·ï¤ÎÁêÃÌ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶µ°é·ÐºÑ³Ø¼Ô Ãæ¼¼ËÒ»Ò¤µ¤ó¡§
³Ø¹»¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯È¯¸«¡¦Í½ËÉ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤´¤¯¶¯¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸øÎ©¾®³Ø¹»¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¡¢¤¤¤¸¤á¤òÂç¤¤¯¸º¾¯¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¸¦µæ·ë²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ£¿¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤½¤ì¤¬¡¢¥×¥ê¥ó¥¹¥È¥óÂç³Ø¡¦¥Ñ¥ë¥Ã¥¯¶µ¼ø¤é¤Î¼Â¸³¤Ç¤¹¡£
¥é¥ó¥À¥à¤Ë³Ø¹»¤òÁª¤Ó¡¢¤µ¤é¤Ë¥é¥ó¥À¥à¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿À¸ÅÌ¤Ë¹Ö½¬¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤¤¤¸¤á¤ò¤Ê¤¯¤¹±¿Æ°¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Í§Ã£¤¬1¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤»Ò¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢³Ø¹»¤ÎÃæ¿´¿ÍÊª¤Ç¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¿Íµ¤¼Ô¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¹Ö½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¸¤á¤Ï25¡ó¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³Ø¹»¤ÎÃæ¿´¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¡È¿Íµ¤¼Ô¡É¤¬20¡ó°Ê¾å´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï60¡ó¤â¸º¾¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¶µ°é·ÐºÑ³Ø¼Ô Ãæ¼¼ËÒ»Ò¤µ¤ó¡§
¤¤¤¸¤á¤¬½ÅÂç»ö°Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ä¶µ°÷¡¦Åö»ö¼ÔÆ±»Î¤Ç²ò·è¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£
³Ø¹»¤Î¿Íµ¤¼Ô¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¾ï¼±¤äµ¬ÈÏ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡È¿Íµ¤¼Ô¡É¤ËÆ¯¤¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡ÖÃø¤·¤¯¤¤¤¸¤á¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤ËÍ¥¤ì¤¿¸¦µæ¤Ç¤¹¡£
¾®ÀîºÌ²Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê¤ò¤·¤Ê¤¤¡¢¼þ¤ê¤ËÎ®¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤âºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¶µ°é·ÐºÑ³Ø¼Ô Ãæ¼¼¤µ¤ó¡§
»×½Õ´ü¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢³Ø¹»¤ÎÃæ¤Î¾ï¼±¤äµ¬ÈÏ¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¡¢¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Î¤¤¤¸¤áÂÐºö¡Ö¤¤¤¸¤á¥¼¥í¡×¤è¤ê¡Ö¤¤¤¸¤á¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡×
¾®ÀîºÌ²Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î³Ø¹»¤Ç¹Ö±é¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦°ËÂô¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤¤¸¤á¤ò¤Ê¤¯¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¤«¡£
³ô¼°²ñ¼ÒQuizKnock CEO°ËÂôÂó»Ê¡§
Í½ËÉ¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£³¤³°»öÎã¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤¤¤¸¤áËÉ»ß»ö¶È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶µ°÷¤ÎÂ¿Ë»²½¤¬¤½¤ÎÉáµÚ¤òÁË¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¡¢ÀèÀ¸Êý¤¬Ë»¤·¤¤¤È»Ò¶¡¤Îº³ºÙ¤ÊÊÑ²½¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½Âå·¿¤Î¤¤¤¸¤á¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡Ö²Ã³²¼Ô¤ÈÈï³²¼Ô¤¬¤¹¤°¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ã¯¤â¤¬¡¢Èï³²¼Ô¡¦²Ã³²¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ê¤¦¤ë¤Î¤Ç¡Ö¤¤¤¸¤á¥¼¥í¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¸½¼ÂÅª¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤¤¤¸¤á¤ò¡Ö¸«¤Ä¤±¤ë¡×¤³¤È¤Ë¾ÇÅÀ¤òÃÖ¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤¸¤á¥¼¥í¡×¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤ÊÌÜÉ¸¤È¤·¤ÆÂç»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤ËÁá´üÈ¯¸«100%¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤Ê·Á¤¬ÍýÁÛÅª¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤¦¤·¤¿¥¢¥×¥ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Ë¡²þÀµ¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¡¢¤è¤êÇ§Äê¤Î´ð½à¤â²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼þ¤ê¤Î¶µ°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Âç¿Í¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤¸¤á¤Ï¡Ö¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤à¤·¤í±£ÊÃ¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¸¤á¤¬¡Ö¤¢¤ë¡×¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿ÂÐ±þ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
Ãæ¼¼ËÒ»Ò¤µ¤ó
¶µ°é·ÐºÑ³Ø¼Ô¡¡¶µ°é¤ò¥Ç¡¼¥¿¤ÇÊ¬ÀÏ
Ãø½ñ¡Ö²Ê³ØÅªº¬µò¤Ç»Ò°é¤Æ¡×
°ËÂôÂó»Ê¤µ¤ó
³ô¼°²ñ¼ÒQuizKnock CEO
¥¯¥¤¥º¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ