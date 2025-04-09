¡Ö¤Ò¤É¤¤À¤¤ÎÃæ¤À¡¡¤Ç¤â¤¤¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¡¡¼ÂºÝ¤Î»ö·ï¤Ë´ð¤Å¤¯¥À¡¼¥¯¤Ê¤ª¤È¤®ÏÃ¡Ø¥¬¡¼¥ë¡¦¥¦¥£¥º¡¦¥Ë¡¼¥É¥ë¡ÙÍ½¹ðÊÔ¡Î¥Û¥é¡¼ÄÌ¿®¡Ï
¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯»Ë¾å¤â¤Ã¤È¤âÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿Ï¢Â³»¦¿Í»ö·ï¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¥´¥·¥Ã¥¯¡¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡Ø¥¬¡¼¥ë¡¦¥¦¥£¥º¡¦¥Ë¡¼¥É¥ë¡Ù¤¬£µ·î16Æü¤è¤ê¸ø³«¡£¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÍ½¹ðÊÔ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¥Þ¥°¥Ì¥¹¡¦¥Õ¥©¥ó¡¦¥Û¡¼¥ó´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ëËÜºî¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î»ö·ï¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤Æ¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î½÷À¤¬¤¿¤É¤ë¿ô´ñ¤Ê±¿Ì¿¤ò¥À¡¼¥¯¤Ê¤ª¤È¤®ÏÃ¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¤¯°ìºî¡£³¹¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÏÄ¤ß¡¢²õ¤ì¡¢Êø¤ìÍî¤Á¤Æ¤¤¤¿100Ç¯Á°¤Î¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¸÷·Ê¤ò¥â¥Î¥¯¥í¤ÎÂàÇÑÅª¤Ê±ÇÁüÈþ¤Ç±Ç¤·½Ð¤·¡¢±ÇÁü¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥«¥á¥ê¥¢¡¼¥¸¥å±Ç²èº×¤ÇºÇ¹â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
ÉñÂæ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬ÉÏº¤¤Ë¶ì¤·¤àÂè°ì¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¤Î¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¡£É×¤¬Àï»à¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ª¿Ë»Ò¤Î¥«¥í¥ê¡¼¥Í¤Ï¡¢¹©¾ì¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÈÎø¤ËÍî¤Á¡¢Ç¥¿±¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¿ÈÊ¬°ã¤¤¤Î´Ø·¸¤Ï¼Â¤é¤º¡¢¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿µó¤²¶ç¤Ë¼º¶È¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢Èà½÷¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤¿¤Î¤Ï¤â¤°¤ê¤ÎÍÜ»Ò±ïÁÈ°¶Àû½ê¤ò±Ä¤à½÷À¥À¥¦¥Þ¤À¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤È¶¯¤¤å«¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤¯¥«¥í¥ê¡¼¥Í¤À¤¬¡¢¤½¤Î²Ì¤Æ¤Ë»×¤¤¤â¤è¤é¤Ì¿¿¼Â¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ø¥¬¡¼¥ë¡¦¥¦¥£¥º¡¦¥Ë¡¼¥É¥ë¡Ù
£µ·î16Æü(¶â)¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥È¥é¥¹¥È¥·¥Í¥ÞÍ³ÚÄ®¡¢½ÂÃ«¥Û¥ï¥¤¥È ¥·¥Í¥¯¥¤¥ó¥È¤Û¤«Á´¹ñ¸ø³«
© NORDISK FILM PRODUCTION / LAVA FILMS / NORDISK FILM PRODUCTION SVERIGE 2024