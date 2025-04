Nothing Technolgyが廉価ブランドの次期スマホ「CMF Phone 2 Pro」を4月28日に正式発表へ!

Nothing Technolgyは7日(現地時間)、同社がコストパフォーマンスを重視して展開するサブブランド「CMF by Nothing」(以下、CMF)における次期スマートフォン(スマホ)「CMF Phone 2 Pro(型番:A001)」を現地時間(BST)の2025年4月28日(月)14時に正式発表すると予告しています。日本時間(JST)では同日22時。

New wonderful things.



Featuring CMF Phone 2 Pro, alongside a trio of buds - Buds 2, Buds 2a or Buds 2 Plus.



28 April, 2:00 BST. pic.twitter.com/1CIlMae2um — CMF by Nothing (@cmfbynothing) April 7, 2025

製品名 型番 CMF Phone 1 A015 CMF Watch Pro 2 D398 CMF Watch Pro D395 CMF Buds Pro 2 B172 CMF Buds Pro B163 CMF Buds B168 CMF Neckband Pro B164

A fresh take.



Redesigned for CMF Phone 2 Pro. pic.twitter.com/JXRALRFcsb — CMF by Nothing (@cmfbynothing) April 9, 2025

A new finish. Textured, tactile, different.



More to come. pic.twitter.com/urfDleDieH — CMF by Nothing (@cmfbynothing) April 5, 2025

In search of the perfect shot.



Coming soon. pic.twitter.com/tEbBVUB6UX — CMF by Nothing (@cmfbynothing) April 3, 2025

同社ではCMF Phone 2 Proのティザーを順次公開し、CMF Phone 2 ProはCMFブランド初となった前機種「CMF Phone 1(型番:A015)」に続いて背面パネルが取り替えられるようになっており、背面パネルは新しい仕上げでCMF Phone 1とは質感が異なっているとし、ティザーでは石やセラミックのような見た目の背面の映像が掲載されています。また同社では合わせて完全ワイヤレスイヤホンの次期製品「CMF Buds 2」および「CMF Buds 2a」、「CMF Buds 2 Plus」も同日に発表するとしています。なお、同社ではすでに紹介していたようにCMFブランドにて4つの新製品を発表することを予告していましたが、これらの4製品がそれらに相当すると見られ、完全ワイヤレスイヤホンは型番「B163」および「B203」、「B207」となると見られます。Nothingはスマホメーカー「OnePlus」の共同創業者であるCarl Pei氏が2020年10月に設立したデジタル製品メーカーで、イギリス・ロンドンを拠点とし、2021年7月に初製品となる完全ワイヤレスイヤホン「Nothing Ear (1)」を発売し、その後、同社初のスマホである「Nothing Phone (1)」を2022年7月に発売しました。さらにスマホでは第2弾「Nothing Phone (2)」、その廉価版「Nothing Phone (2a)」および「Nothing Phone (2a) Plus」を投入してきました。そして2023年にはよりコストパフォーマンスを重視したサブブランドとしてCMF by Nothingを立ち上げて完全ワイヤレスイヤホン「CMF Buds Pro」やスマートウォッチ「CMF Watch Pro」などを発売し、サブブランド初のスマホ「CMF Phone 1」を2024年7月に発売しました。今回、そんなCMF by Nothingの新製品としてCMF Phone 2 ProおよびCMF Buds 2、CMF Buds 2a、CMF Buds 2 Plusの4つが4月28日に発表されることになりました。このうちの次期スマホとなるCMF Phone 2 Proはこれまでに「CMF Phone 2」だと噂されていた製品で、既存のCMF Phone 1と同様に背面パネルや各パーツを取り替えられるような仕組みになっており、チップセット(SoC)にはメインブランドの最新スマホ「Nothing Phone (3a)」や「Nothing Phone (3a) Pro」と同様にQualcomm製「Snapdragon 7s Gen 3 Mobile Platform」が採用されるとも言われています。メインブランドの製品と同じSoCを搭載するのか真偽はわかりませんが、共通して採用することでコスト削減をし、他の部品や仕様などで差別化するとするなら可能性は十分にありそうです。また噂では約6.7インチFHD+(1080×2400ドット)ディスプレイや5000mAhバッテリー、6・8・12GB内蔵メモリー(RAM)、128・256・512GB内蔵ストレージ、microSDXCカードスロット、約5000万画素CMOS/広角レンズがメインとなるデュアルリアカメラ、約1600万画素CMOS/広角レンズのフロントカメラなどとなるとされています。

記事執筆:memn0ck

■関連リンク・エスマックス(S-MAX)・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter・S-MAX - Facebookページ・CMF Phone 2 Pro 関連記事一覧 - S-MAX・CMF by Nothing (Global) - Wonderful by design - CMF Global