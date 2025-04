乃木坂46の井上和(いのうえ・なぎ)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」(毎月1週目の月曜〜木曜 22:15頃〜)。4月7日(月)の放送では、生徒(リスナー)から寄せられたメッセージを紹介。ここでは、同期の中西アルノさんと一緒に出演したYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の裏話を語りました。

乃木坂46の井上和

<リスナーからのメッセージ>「アルノ先生との『THE FIRST TAKE』最高でした! にゃん先生の力強く真っすぐな歌声とアルノ先生の透明感ある歌声が合わさったハーモニーに心惹かれ、配信されてから何回も聴いています! お2人にしかできない最高のデュエットをありがとうございました! 新学期もこの曲を聴いて背中を押してもらいます!」(滋賀県 19歳)井上:3月28日(金)に公開された「THE FIRST TAKE」の動画で、私はアルノと2人で「君の名は希望」を歌わせていただきました! 観てくださった方はいらっしゃるかな? いやぁ、もう(収録は)本当に緊張しました……! 当たり前ですけど「THE FIRST TAKE」って本当に一発撮りだから、“一発で決めるぞ!”っていう緊張感がすごくて。練習のときは2人で歌っていてもそんなに空気感が変わらないし、“そこまで緊張しないだろう”と思っていたんですよ。でも、いざ真っ白なブースのなかに入って“本当に誰もいないんだ”って思った途端、すごく緊張しちゃって……(苦笑)。私もアップされた映像を観るまで全然気付いていなかったんですけど、(歌唱中に)“ちぎれるんじゃないか”っていうくらいスカートを握りしめていて(笑)。客観的に見ても“緊張しているな”ってすごく思いました。でも、こんな機会ってなかなかないですし、先輩方がすごく大切に歌い継いできてくださった楽曲なので、ライブでも披露する機会が多いですが、2人でしか出せない空気感みたいなものも絶対にあったと思うので、歌えて良かったなと思います!



