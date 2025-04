5月4日開催の『RIZIN男祭り』(東京ドーム)の追加カード発表会見が9日に都内で行われ、今大会で復活する朝倉未来の対戦相手が、前フェザー級王者の鈴木千裕に決定した。また追加カードの中には“現役フジテレビ”社員の姿もあった。会見場に「フジテレビ」のハチマキをして、スーツ姿で現れたのは「現役のフジ社員」とのアナウンスを受けながら登場したウザ強ヨシヤだった。朝久泰央との対戦が決まり、マイクを握ると「僕の会社、報道されている通り色々問題あるし、僕自身もそんな褒められた人間ではないです」と前置きした上で「東京ドームっていう舞台に立たせてもらうことになって、もう僕も会社も変わっていかなきゃいけないと思います」と覚悟を語った。

対戦相手の朝久については「K-1世界王者でめちゃめちゃ強いし、僕もすごいブランクがあって一見全く勝てないだろうと思ってると思うんですけど、そんな中、挑戦することで何か見せれるものもあると思いますし、自身自分も変わっていきたい」と前を向いた。報道陣から会社の許可は取っているのかと問われると「親しい先輩たちには相談してますが、正式な許可は取ってないです」とまさかの回答。続けて「ここはもうそのまま突っ走って、会社の人にも世間にもファイトを見せて、そこで感じてほしい」と語った。◆『RIZIN男祭り』5月4日・東京ドーム会場チケット・PPVチケット発売中【新カード】・RIZIN MMAルール:5分 3R(57.0kg)鈴木千裕 vs. 朝倉未来・RIZIN MMAルール:5分 3R(66.0kg)萩原京平vs.西谷大成・RIZIN MMAルール:5分 3R(66.0kg)高木凌vs.秋元強真・RIZIN MMAルール:5分 3R(59.0kg)神龍誠vs.伊藤裕樹・RIZINキックボクシングルール:3分 3R(63.0kg)朝久泰央vs.ウザ強ヨシヤ・RIZIN MMAルール:5分 3R(71.0kg)桜庭大成vs.中村大介・オープニングファイトMMA特別ルール:5分2R(66kg)上田貴央vs.ヴィニシウス・同キックボクシングルール:3分3R(57.5kg)赤平大治vs.橋本楓汰【対戦カード】・フェザー級タイトルマッチクレベル・コイケ vs. ラジャブアリ・シェイドゥラエフ・RIZIN MMAルール:5分 3R(57.0kg)ヒロヤ vs. 篠塚辰樹・RIZIN MMAルール:5分 3R(61.0kg)ダニー・サバテロ vs. 太田忍・RIZIN MMAルール:5分 3R(57.0kg)ジョン・ドッドソン vs. 征矢貴・RIZIN MMAルール:5分 3R(57.0kg)山本アーセン vs. 冨澤大智・RIZIN MMAルール:5分 3R(57.0kg)平本丈 vs. 田丸辰・RIZIN WORLD GP 2025 ヘビー級トーナメント 参戦選手スダリオ剛、シビサイ頌真、上田幹雄、ジョゼ・アウグスト(LFA推薦選手)、マレク・サモチュク(KSW推薦選手)、アレクサンダー・ソルダトキン(FNC推薦選手)