北海道内すべての高速道路が乗り降り自由に！NEXCO東日本北海道支社／トキエア「HOKKAIDO LOVE! 道トクふりーぱす×トキエアセットプラン」

NEXCO東日本北海道支社と、トキエアは、ドラ割「HOKKAIDO LOVE! 道トクふりーぱす×トキエアセットプラン」を販売します。

このプランは、札幌丘珠空港に到着するトキエア便を利用されるお客さまを対象に、北海道内の高速道路全線が定額で乗り降り自由となるプランです。

通常の道トクと比べ、さらにお得に利用いただけるプランとなっていますので、ぜひこの機会にトキエアと高速道路を利用いただき、北海道のご旅行をおトクに楽しめます。

なお、ドラ割とトキエアのセットプランは新潟空港に到着され方向けにも販売しますので、新潟エリアを利用される方は同時発表の『ドラ割「新潟観光ドライブパス×トキエアセットプラン」を新発売!』を確認してください。

1. 商品概要

商品名 :ドラ割「HOKKAIDO LOVE! 道トクふりーぱす×トキエアセットプラン」

販売期間 :令和7年4月9日(水)〜9月30日(火)

利用期間 :令和7年5月8日(木)〜10月3日(金) ※最終利用開始日 9月30日(火)

対象エリア:北海道内の高速道路全線 (詳細:リリース後半の「路線図」画像参照)

販売価格 :普通車 7,700円/4日間

軽自動車等 6,200円/4日間

※ETC車載器付きレンタカー利用の場合も、お客さまのETCカードを使用して本プランを利用できます。

※ゴールデンウイーク、お盆、シルバーウイーク、年末年始、三連休などの交通混雑期等は除きます。

※トキエアの運航スケジュールにより、商品内容が変更となる場合があります。

変更が生じる場合には、改めて発表しました。

2. 利用方法

(1) トキエア公式Webサイトからトキエア便の航空券の予約・購入を完了してください。

(2) 購入完了後、トキエアから送付されるメールに記載された、「札幌丘珠空港到着のお客さま」の下にある本プランの申込URLをクリックし申込ページへ移動してください。

(3) 申込ページの案内に沿って、ドラ割をお申し込みください。

(4) 申込ページにて番号を入力したETCカードを車載器に挿入し、高速道路を利用ください。

3. 利用特典など

(1) ETCマイレージサービスのポイントプラスキャンペーン

同社が販売するドラ割を平日のみの利用期間でお申し込みのうえ利用いただいた場合、ドラ割販売価格の15%分のETCマイレージポイントを追加付与するキャンペーンを実施中です。

(2) E-NEXCOポイントプレゼント

E-NEXCO passで利用のお客さまに、通常のポイントに加えてE-NEXCOポイントを50Pプレゼントされます。

(3) 優待特典

周遊エリア周辺の宿泊施設・温泉施設・観光施設や一部のサービスエリア・パーキングエリアなどと連携し、割引サービスなどのお得な優待特典を用意されています。

(4) アンケートプレゼント

本商品を利用後、アンケートにお答えいただくと抽選で素敵なプレゼントが当たります!

詳細はホームページより確認してください。

4. 利用上の注意

(1) 利用区間や曜日・時間帯によっては、ETC時間帯割引を利用するほうが割安となる場合があります。

(2) トキエア便への搭乗日当日までに本プランのお申し込みが必要です。

お申し込みの際は、本プランの利用開始日を搭乗日当日または翌日としてください。

また、搭乗日当日から本プランを利用開始になる場合は、高速道路の利用前にお申し込みをお済ませください。

(3) 利用期間の途中で車両を変更することはできません。

(4) 航空便の遅延や欠航により本プラン利用予定日に変更・キャンセルが生じる場合は、必ずドラ割マイページより変更・解約手続きをお願いします。

「ドラ割」とは、NEXCO東日本が提供する事前予約型のETC料金割引を中心として、サービスエリア・パーキングエリアでのオトクな情報、オフィシャルカード「E-NEXCO pass」のポイントサービスなど、ドライブユーザーが色々な場面で「ドライブ旅行」を「割安」に楽しんでもらうためのサービスの総称です。

NEXCO東日本グループでは、2021〜2025年までの期間を「SDGsの達成に貢献し、新たな未来社会に向け変革していく期間」と位置づけ、様々な取り組みを行っています。

今回の「ドラ割」の取り組みについては、持続可能な観光業の促進や地域社会の活性化などにつながる事業活動としてSDGs目標の8番、17番に貢献するものと考えています。

※参考

ドラ割「HOKKAIDO LOVE! 道トクふりーぱす×トキエアセットプラン」対象エリア

北海道内全線の高速道路が乗り降り自由

路線図

