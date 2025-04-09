¡Ú2Ç¯Ï¢Â³¤Î¸º±×¡Û¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¤¬·è»»È¯É½¡¡ËÌÊÆ¥³¥ó¥Ó¥Ë»ö¶È¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡×¤Î¾ÃÈñ¸ºÂ®¤Î¥ê¥¹¥¯¸«¹þ¤à
¥«¥Ê¥À¤Î¥³¥ó¥Ó¥ËÂç¼ê¤«¤éÇã¼ýÄó°Æ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬1Ç¯´Ö¤Î·è»»¤òÈ¯É½¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î¸º±×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¤¬È¯É½¤·¤¿º£Ç¯2·î¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯´Ö¤Î·è»»¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤ÊÌÙ¤±¤ò¼¨¤¹½ãÍø±×¤¬Á°¤ÎÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ23¡ó¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î1730²¯±ß¤Ç¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î¸º±×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Çä¾å¹â¤Ë¤¢¤¿¤ë±Ä¶È¼ý±×¤Ï11Ãû9727²¯±ß¤È¡¢4.4¡óÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¢§¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÉÔºÎ»»Å¹ÊÞ¤ÎÊÄÅ¹¤ä¡¢¢§¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²¤Î¥Í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼»ö¶ÈÅ±Âà¤Ç¤ÎÆÃÊÌÂ»¼º¤Î·×¾å¤Ê¤É¤¬Íø±×¤ò²¡¤·²¼¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÀáÌó»Ö¸þ¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¶ìÀï¤¹¤ë¼çÎÏ¤ÎËÌÊÆ¥³¥ó¥Ó¥Ë»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£Ç¯ÅÙ¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡×¤Ë¤è¤ë¾ÃÈñ¸ºÂ®¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¸«¹þ¤à¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥«¥Ê¥À¤Î¥³¥ó¥Ó¥ËÂç¼ê¤«¤é¼õ¤±¤ëÇã¼ýÄó°Æ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢5·î¤Î³ô¼çÁí²ñ¤òÌÜ°Â¤Ë¡Ö°ìÄê¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¤¹¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁ°Äó¤¬¤¤¤Þ¤ÀÉÔÆ©ÌÀ¤À¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¤Ï¡Ö¤Ç¤¤¿¤Æ¡×¾¦ÉÊ¤Î¶¯²½¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤ä¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¾Ê¿Í²½ÀßÈ÷¤ÎÆ³Æþ¤â¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢2030Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë¹ñÆâ³°¤Ç3Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÅê»ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢À®Ä¹¤ò¿Þ¤ê¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£