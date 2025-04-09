¡ÚRIZIN¡ÛÄ«ÁÒÌ¤Íè¡¢ÂÐÀï¤«¤Ê¤ï¤º¡Èº¨¤ßÀá¡É¤ÎÇë¸¶µþÊ¿¤Ë¸·¤·¤¤°ì¸À¡Ö¤ªÁ°¤¸¤ãÀ¹¤ê¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡¡²ñ¸«½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï°ì¿¨Â¨È¯¤Î¥à¡¼¥É¤Ë
¡¡5·î4Æü³«ºÅ¤Î¡ØRIZINÃËº×¤ê¡Ù¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ÎÄÉ²Ã¥«¡¼¥ÉÈ¯É½²ñ¸«¤¬9Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢º£Âç²ñ¤ÇÉü³è¤¹¤ëÄ«ÁÒÌ¤Íè¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤¬¡¢Á°¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤ÎÎëÌÚÀéÍµ¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£²ñ¸«¾ì¤Ë¤ÏÄ«ÁÒ¤È¤ÎÂÐÀï¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤¿Çë¸¶µþÊ¿¤Î»Ñ¤â¤¢¤ê¡¢Æó¿Í¤¬·ã¤·¤¤ÀåÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÄ«ÁÒÌ¤Íè¡õÇë¸¶µþÊ¿¡¢²ñ¸«¸å¤Ë°ì¿¨Â¨È¯¥à¡¼¥É
¡¡Çë¸¶¤Ï³«¸ý°ìÈÖ¡ÖËÜÅö¤ÏÄ«ÁÒÌ¤Íè¤È»î¹ç¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¶¤ËKO¤µ¤ì¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬¤â¤¦ÉÝ¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤ÇÃÇ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¡Ö¼êÉé¤¤¤ÎÁª¼ê¤È¤Ï¤ä¤é¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥Ð¥ê¥Ð¥ê¼êÉé¤¤¤ÎÎëÌÚÁª¼ê¤È¤ä¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÀµÄ¾¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¤Ê¤È¡×¤ÈÄ«ÁÒ¤ò¤¢¤¶¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÄ«ÁÒ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤ªÁ°¤¸¤ãÀ¹¤ê¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤ªÁ°¤Ê¤ó¤«Åö¤ÆÇÏ¤Ë°ì¾¡¤·¤¿¤°¤é¤¤¡£Ä´»Ò¾è¤ó¤Ê¤è¡×¤È¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÍá¤Ó¤»¤¿¡£Çë¸¶¤âÉé¤±¤¸¤È¡Ö¤¢¤ó¤¿¤â¤º¤Ã¤ÈÉé¤±¤Æ¤¿¤ä¤ó¡£¤Ç¡¢Ê¿ËÜ¤ËÉé¤±¤Æ¡¢¤¹¤°¥ê¥Þ¥Ã¥Á¡£¤Õ¤¶¤±¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¤È±þÀï¤·¡¢·ã¤·¤¯¤Ë¤é¤ß¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤¬½ªÎ»¸å¤â2¿Í¤ÏÃÅ¾å¤Ç¸À¤¤¹ç¤¤¤òÂ³¤±¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¹²¤Æ¤Æ´Ö¤ËÆþ¤ë¤Û¤É°ì¿¨Â¨È¯¤Î¥à¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¢¡¡ØRIZINÃËº×¤ê¡Ù5·î4Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à
²ñ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¡¦PPV¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÃæ
¡Ú¿·¥«¡¼¥É¡Û
¡¦RIZIN MMA¥ë¡¼¥ë¡§5Ê¬ 3R¡Ê57.0kg¡Ë
ÎëÌÚÀéÍµ vs. Ä«ÁÒÌ¤Íè
¡¦RIZIN MMA¥ë¡¼¥ë¡§5Ê¬ 3R¡Ê66.0kg¡Ë
Çë¸¶µþÊ¿vs.À¾Ã«ÂçÀ®
¡¦RIZIN MMA¥ë¡¼¥ë¡§5Ê¬ 3R¡Ê66.0kg¡Ë
¹âÌÚÎ¿vs.½©¸µ¶¯¿¿
¡¦RIZIN MMA¥ë¡¼¥ë¡§5Ê¬ 3R¡Ê59.0kg¡Ë
¿ÀÎ¶À¿vs.°ËÆ£Íµ¼ù
¡¦RIZIN¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥ë¡¼¥ë¡§3Ê¬ 3R¡Ê63.0kg¡Ë
Ä«µ×ÂÙ±ûvs.¥¦¥¶¶¯¥è¥·¥ä
¡¦RIZIN MMA¥ë¡¼¥ë¡§5Ê¬ 3R¡Ê71.0kg¡Ë
ºùÄíÂçÀ®vs.ÃæÂ¼Âç²ð
¡¦¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Õ¥¡¥¤¥ÈMMAÆÃÊÌ¥ë¡¼¥ë¡§5Ê¬2R¡Ê66kg¡Ë
¾åÅÄµ®±ûvs.¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹
¡¦Æ±¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥ë¡¼¥ë¡§3Ê¬3R¡Ê57.5kg¡Ë
ÀÖÊ¿Âç¼£vs.¶¶ËÜÉöÂÁ
¡ÚÂÐÀï¥«¡¼¥É¡Û
¡¦¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á
¥¯¥ì¥Ù¥ë¡¦¥³¥¤¥± vs. ¥é¥¸¥ã¥Ö¥¢¥ê¡¦¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ
¡¦RIZIN MMA¥ë¡¼¥ë¡§5Ê¬ 3R¡Ê57.0kg¡Ë
¥Ò¥í¥ä vs. ¼ÄÄÍÃ¤¼ù
¡¦RIZIN MMA¥ë¡¼¥ë¡§5Ê¬ 3R¡Ê61.0kg¡Ë
¥À¥Ë¡¼¡¦¥µ¥Ð¥Æ¥í vs. ÂÀÅÄÇ¦
¡¦RIZIN MMA¥ë¡¼¥ë¡§5Ê¬ 3R¡Ê57.0kg¡Ë
¥¸¥ç¥ó¡¦¥É¥Ã¥É¥½¥ó vs. À¬Ìðµ®
¡¦RIZIN MMA¥ë¡¼¥ë¡§5Ê¬ 3R¡Ê57.0kg¡Ë
»³ËÜ¥¢¡¼¥»¥ó vs. ÉÚß·ÂçÃÒ
¡¦RIZIN MMA¥ë¡¼¥ë¡§5Ê¬ 3R¡Ê57.0kg¡Ë
Ê¿ËÜ¾æ vs. ÅÄ´ÝÃ¤
¡¦RIZIN WORLD GP 2025 ¥Ø¥Ó¡¼µé¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È »²ÀïÁª¼ê
¥¹¥À¥ê¥ª¹ä¡¢¥·¥Ó¥µ¥¤ðó¿¿¡¢¾åÅÄ´´Íº¡¢¥¸¥ç¥¼¡¦¥¢¥¦¥°¥¹¥È¡ÊLFA¿äÁ¦Áª¼ê¡Ë¡¢¥Þ¥ì¥¯¡¦¥µ¥â¥Á¥å¥¯¡ÊKSW¿äÁ¦Áª¼ê¡Ë¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥½¥ë¥À¥È¥¥ó¡ÊFNC¿äÁ¦Áª¼ê¡Ë
¡ÚÆ°²è¡ÛÄ«ÁÒÌ¤Íè¡õÇë¸¶µþÊ¿¡¢²ñ¸«¸å¤Ë°ì¿¨Â¨È¯¥à¡¼¥É
¡¡Çë¸¶¤Ï³«¸ý°ìÈÖ¡ÖËÜÅö¤ÏÄ«ÁÒÌ¤Íè¤È»î¹ç¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¶¤ËKO¤µ¤ì¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬¤â¤¦ÉÝ¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤ÇÃÇ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¡Ö¼êÉé¤¤¤ÎÁª¼ê¤È¤Ï¤ä¤é¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥Ð¥ê¥Ð¥ê¼êÉé¤¤¤ÎÎëÌÚÁª¼ê¤È¤ä¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÀµÄ¾¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¤Ê¤È¡×¤ÈÄ«ÁÒ¤ò¤¢¤¶¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤¬½ªÎ»¸å¤â2¿Í¤ÏÃÅ¾å¤Ç¸À¤¤¹ç¤¤¤òÂ³¤±¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¹²¤Æ¤Æ´Ö¤ËÆþ¤ë¤Û¤É°ì¿¨Â¨È¯¤Î¥à¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¢¡¡ØRIZINÃËº×¤ê¡Ù5·î4Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à
²ñ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¡¦PPV¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÃæ
¡Ú¿·¥«¡¼¥É¡Û
¡¦RIZIN MMA¥ë¡¼¥ë¡§5Ê¬ 3R¡Ê57.0kg¡Ë
ÎëÌÚÀéÍµ vs. Ä«ÁÒÌ¤Íè
¡¦RIZIN MMA¥ë¡¼¥ë¡§5Ê¬ 3R¡Ê66.0kg¡Ë
Çë¸¶µþÊ¿vs.À¾Ã«ÂçÀ®
¡¦RIZIN MMA¥ë¡¼¥ë¡§5Ê¬ 3R¡Ê66.0kg¡Ë
¹âÌÚÎ¿vs.½©¸µ¶¯¿¿
¡¦RIZIN MMA¥ë¡¼¥ë¡§5Ê¬ 3R¡Ê59.0kg¡Ë
¿ÀÎ¶À¿vs.°ËÆ£Íµ¼ù
¡¦RIZIN¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥ë¡¼¥ë¡§3Ê¬ 3R¡Ê63.0kg¡Ë
Ä«µ×ÂÙ±ûvs.¥¦¥¶¶¯¥è¥·¥ä
¡¦RIZIN MMA¥ë¡¼¥ë¡§5Ê¬ 3R¡Ê71.0kg¡Ë
ºùÄíÂçÀ®vs.ÃæÂ¼Âç²ð
¡¦¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Õ¥¡¥¤¥ÈMMAÆÃÊÌ¥ë¡¼¥ë¡§5Ê¬2R¡Ê66kg¡Ë
¾åÅÄµ®±ûvs.¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹
¡¦Æ±¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥ë¡¼¥ë¡§3Ê¬3R¡Ê57.5kg¡Ë
ÀÖÊ¿Âç¼£vs.¶¶ËÜÉöÂÁ
¡ÚÂÐÀï¥«¡¼¥É¡Û
¡¦¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á
¥¯¥ì¥Ù¥ë¡¦¥³¥¤¥± vs. ¥é¥¸¥ã¥Ö¥¢¥ê¡¦¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ
¡¦RIZIN MMA¥ë¡¼¥ë¡§5Ê¬ 3R¡Ê57.0kg¡Ë
¥Ò¥í¥ä vs. ¼ÄÄÍÃ¤¼ù
¡¦RIZIN MMA¥ë¡¼¥ë¡§5Ê¬ 3R¡Ê61.0kg¡Ë
¥À¥Ë¡¼¡¦¥µ¥Ð¥Æ¥í vs. ÂÀÅÄÇ¦
¡¦RIZIN MMA¥ë¡¼¥ë¡§5Ê¬ 3R¡Ê57.0kg¡Ë
¥¸¥ç¥ó¡¦¥É¥Ã¥É¥½¥ó vs. À¬Ìðµ®
¡¦RIZIN MMA¥ë¡¼¥ë¡§5Ê¬ 3R¡Ê57.0kg¡Ë
»³ËÜ¥¢¡¼¥»¥ó vs. ÉÚß·ÂçÃÒ
¡¦RIZIN MMA¥ë¡¼¥ë¡§5Ê¬ 3R¡Ê57.0kg¡Ë
Ê¿ËÜ¾æ vs. ÅÄ´ÝÃ¤
¡¦RIZIN WORLD GP 2025 ¥Ø¥Ó¡¼µé¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È »²ÀïÁª¼ê
¥¹¥À¥ê¥ª¹ä¡¢¥·¥Ó¥µ¥¤ðó¿¿¡¢¾åÅÄ´´Íº¡¢¥¸¥ç¥¼¡¦¥¢¥¦¥°¥¹¥È¡ÊLFA¿äÁ¦Áª¼ê¡Ë¡¢¥Þ¥ì¥¯¡¦¥µ¥â¥Á¥å¥¯¡ÊKSW¿äÁ¦Áª¼ê¡Ë¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥½¥ë¥À¥È¥¥ó¡ÊFNC¿äÁ¦Áª¼ê¡Ë