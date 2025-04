「完成した映画を観た時に、素直に面白かったし、笑っちゃうし、どうぶつたちめっちゃ可愛いなと思うし、この人の声聞いたことある! って、(声優キャストが)豪華、豪華、豪華!」

「感動ももちろんあるし、全部の良さがぎゅぎゅぎゅッ! と詰まっていて、どうぶつたちのモフモフとともに癒される作品で、改めて大好きですね。ラストもまさか! まさか! ですし、全部好きなんです」

「収録した最初のシーンは飛行機のシーンだったのですが、立木(文彦)さんの声が入っていて、わにくんの声を聴いて、説得力のある声にプロだなと思いました」

「映像美というか、たべっ子どうぶつたちのモフモフ感にこだわって作っているんだなと感じますし、今回、歌もやらせていただいているので、ぜひ音楽にも注目していただけたら嬉しいです」

「すごい可愛くて、元気もりもりで、ちょっといたずらっ子なところもあるけど、前向きで、たべっ子どうぶつのみんなとどんどんペロ自身も成長していくので、そんな姿を温かく見守ってもらえるといいなと思いました」

「僕がアフレコさせてもらった時には、すでにみなさまの声が入った後で、ぞうくんのお声を聴いた時に、ぞうくんの包容力と安心感を感じたので、じゃあかばちゃんはレディ側の包容力を出そう! という気持ちになって、ぞうくんに助けられました。



ぺがさすちゃんの歌も素晴らしいし、何よりらいおんくんのぷりんぷりんと動くお腹も印象に残っているし、松田さんのお声がらいおんくんにぴったりでした。このお三方のキャラクターが大好きです!」

「言いたいことはいっぱいあるが、1個だけ⾔わせてください。アニメなのにカメオ出演がすごいです! まだ内緒なんですが、そこ楽しんで観てください!」

「言えないことだらけです。本当に観て欲しいです。1回だけじゃ足りないです」

「改めて今日はお越しいただきありがとうございます。たくさんの想いが、いろんな愛を詰め込んだ作品です。たくさんの声優さん先輩方、みなさまの素敵な声と素敵な映像と何もかもが詰まっています。優しい心になれると思います。みなさまに楽しんでいただけたら嬉しいです」



2025年5月1日(木)全国公開



配給:クロックワークス TBSテレビ

©ギンビス ©劇場版「たべっ子どうぶつ」製作委員会



今年で発売47年となる“国民的おかし”、ギンビスの「たべっ子どうぶつ」が映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』に! 5月1日(木)から新宿バルト9ほか全国で公開されます。物語の舞台は、おかしと人間が仲よく暮らすスイーツランド。歌って踊れるスーパーアイドル「たべっ子どうぶつ」が大活躍中…ところが、わたあめ以外のこの世のおかしをすべて排除し、世界征服を企てる「わたあめ軍団」に、ぺがさすちゃんが捕らわれてしまう。大切な仲間を助けようと、たべっ子どうぶつたちは立ち上がるけれど!?そして、公開に先駆けて行われた完成披露試写会に、たべっ子どうぶつたちと、その声優を務める豪華キャスト陣が集結。松田元太さん(らいおん役)、水上恒司さん(ぞうくん役)、郄石あかりさん(ぺがさすちゃん役)、藤森慎吾さん(さるくん役)、蒼井翔太さん(かばちゃん役)、小澤亜李さん(うさぎちゃん役)、水瀬いのりさん(ねこちゃん役)、東山奈央さん(きりんちゃん役)、大野りりあなさん(ペロ役)、竹清仁監督、脚本の池田テツヒロさんが登壇しました。■主人公・らいおん役の松田元太さん松田さんはお馴染みのTJポーズでご挨拶。おすすめのシーンを聞かれると、と会場を盛り上げました。■ぞうくん役の水上恒司さんぞうくんを演じた水上さんはと言いつつ、特におすすめに、わにくんのシーンをあげ、とコメント。■ぺがさすちゃん役の郄石あかりさんぺがさすちゃんを演じた郄石さんはと笑顔。郄石さんの歌声にも期待が高まります。■(左から)池田テツヒロさん、大野りりあなさん、水瀬いのりさん大野りりあなさんは演じたキャラクター・ペロについてと話すと、会場から拍手が。すかさず「元ちゃん聞いた? これなのよ、舞台挨拶のコメントって」という藤森さんに「あとで教えて…」と松田さんが返す場面も。■(左から)藤森慎吾さん、小澤亜李さん、東山奈央さんかばちゃん役の蒼井さんは松田さん、水上さん、郄石さんを絶賛しとコメント。3年かけて脚本を仕上げたという池田さんがと語るとと松田さん。最後にキャストを代表して、松田さんがとアピールし、完成披露試写会を締めくくりました。たべっ子どうぶつたちがどんな大冒険や、ぺがさすちゃん救出劇を繰り広げるのか期待大! GWに子どもたちと一緒にスクリーンで楽しむのもいいですね。Travis Japanが歌うポップな主題歌「Would You Like One?」にも注目です。