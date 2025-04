18世紀の名匠アントン・ワルター(Anton Walter)製フォルテピアノの複製を製作！国立音楽大学 楽器学資料館

国立音楽大学 楽器学資料館は、大学創立100周年記念事業の一環として、18世紀の名匠アントン・ワルター(Anton Walter)製フォルテピアノの複製を製作しました。

この楽器は、2011年に完成した新校舎建設の際に伐採したキャンパスのシンボルツリーの木材を一部使用し、鍵盤楽器製作家であり、本学講師である太田垣至氏が手がけました。

記念事業のコンセプト「くにおん新世紀」のビジョンのもと、コンサートやサマースクール、企画展などで幅広く活用する予定です。

また、展示室を訪れた見学者や学生に試奏できる機会を提供します。

【複製楽器の意義】

国立音楽大学 楽器学資料館は、19世紀のフォルテピアノを多数所蔵し、鍵盤楽器の歴史を学ぶ授業や演奏研究に活用してきました。

しかし、モーツァルトやベートーヴェン初期の作品を研究するには、18世紀後半のフォルテピアノが不可欠です。

一方でオリジナル楽器は数が少なく、長い歳月を経過しているため演奏使用を制約しなくてはなりません。

そのため複製楽器は、教育・研究の場で活用できるとともに、多くの方々にもその魅力を伝えることができるという点で大きな意義があります。

【完成記念イベント】

くにおんフォルテピアノ お披露目コンサート

日程:2025年4月18日(金)18:30開演

会場:国立音楽大学 講堂小ホール

料金:無料(要申込)

レクチャーのテーマを『フォルテピアノでの演奏体験を現代のピアノ演奏に活かす』とし、ピアニストの久元祐子氏が、フォルテピアノならではの音色や奏法を通じて、演奏解釈の幅を広げ、作曲家の意図をより深く読み解く視点について解説します。

また、ヴァイオリンの永峰高志氏、ソプラノの長島剛子氏とのアンサンブルにより、18世紀の音楽の響きを体感できます。

※座席数に限りがあるので、あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。

【特別リサイタル】

トマシュ・リッテル くにおんフォルテピアノリサイタル

日程:2025年6月27日(金)18:30開演

会場:国立音楽大学 講堂小ホール

料金:無料(要申込)

ポーランドのピアニスト トマシュ・リッテル氏によるリサイタルです。

リッテルは、第1回ショパン国際ピリオド楽器コンクール、そして世界的に権威あるブルージュ国際古楽コンクールでともに第1位を獲得した実力のある奏者です。

この公演では「くにおんフォルテピアノ」を使用し、モーツァルト、ベートーヴェンなどの作品を演奏。

リッテルの卓越した演奏を通じて、当時の音楽表現の魅力を味わうことができます。

【レクチャーコンサート】

フォルテピアノと探求する 古典派のピアノ作品

日時:2025年12月11日(木)18:30開演

会場:国立音楽大学 講堂小ホール

料金:無料(要申込)

フォルテピアノ奏者の平井千絵氏が、古典派の時代のピアノや作曲家をテーマに、解説を交えながら演奏します。

使用するピアノは、ワルターのほか、楽器学資料館所蔵のブロードウッド(1820年頃)、グラーフ(1830年代)を予定しています。

またピアノ製作家の太田垣至氏による、ピアノ製作についてのお話もあります。

申し込み方法等は随時楽器学資料館Webサイトに掲載します。

