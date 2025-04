大阪・関西万博に合わせて、関西2府4県(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)限定で、ヘラルボニーによるデザインを用いた万博オリジナルラベルの「ペプシ ZERO PEACH」が2025年3月25日(火)から登場しています。もちろん、万博会場の自動販売機でも販売されていたので、買って飲んでみました。ペプシとヘラルボニーによる万博コラボレーション!「ペプシ ZERO PEACH」関西限定発売 | ニュースリリース一覧 | サントリー食品インターナショナル

大阪・関西万博の会場には複数のメーカーの自動販売機が設置されています。「ペプシ ZERO PEACH」の扱いがあるのはサントリーの自動販売機です。大阪・関西万博は原則「キャッシュレス」なので、返却レバーはあるのですが硬貨投入口はありません。主要クレジットカードと交通系ICカードでのタッチ決済が利用できます。万博オリジナル「ペプシ ZERO PEACH」は1本160円。躍動感・生命力あふれる作風のアーティスト・藤木敦仁さんが、万博のテーマにある「いのちの輝き」とペプシの爽快な爆発感をあわせて「生命の爆発」として表現した描き下ろしアートがパッケージに用いられています。原材料は食塩、白桃ピューレエキス、炭酸、カラメル色素、酸味料、クエン酸K、甘味料など。1本340mlで0kcalです。ニコニコと手を振るかのような姿の「こみゃく」と並べると、鮮やかな缶のデザインが万博のイメージによくマッチしていると感じます。飲むと、炭酸のシュワッとした感覚と同時に桃の濃厚な甘みが口に広がって、桃味のコーラの力強さを感じます。天気のいい日に会場で飲むのがベストなのではないでしょうか。なお、会場の自動販売機では340ml缶の販売でしたが、Amazon.co.jpでは600mlペットボトルも販売されていました。24本入りが2ケースで税込6978円となっていて、1本あたり145円です。